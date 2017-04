Aun sin lograr cobertura total de medicamentos: JAT

A pesar de que no se ha logrado la cobertura al 100 por ciento en lo que se refiere a medicamentos en centros y unidades de la Secretaría de Salud en la entidad, se trabaja para resolver la situación que se presenta por adeudos que aún no se pagan en su totalidad, además de que se buscan opciones de compra para lograr la existencia que se requiere actualmente, señaló el gobernador José Rosas Aispuro Torres, para luego anunciar una inversión de 140 millones de pesos para modernizar el Hospital Materno Infantil en esta ciudad.

El mandatario estatal puntualizó que ya no falta mucho para resolver la demanda tanto de atención médica como de medicinas que se tiene actualmente en toda la entidad, pues manifestó que ya se tiene un importante avance en este aspecto, aunque recalcó que mientras no se tenga una cobertura del 100 por ciento en medicamentos, no se considerará que la situación está resuelta.

“No estamos satisfechos con la circunstancia que se tiene actualmente, por ello trabajamos actualmente y trabamos de hacer una reestructuración en la propia Secretaría”, dijo textualmente el mandatario estatal, al señalar que también se buscan opciones para conseguir compras consolidadas de medicamentos, a través de un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para lograr precios más accesibles y que permitan lograr una cobertura más amplia con los recursos que se tienen actualmente.

Por lo que se refiere a la deuda que se tiene actualmente en Secretaría de Salud, puntualizó que se trata de un problema serio que ya se investiga en estos momentos, para conocer las causas por las cuales la administración estatal heredó esta situación, pues reconoció que hasta el momento no se ha podido cubrir en su totalidad la cantidad que se debe, que es una de las causas por las cuales se arrastra un problema que cada día se hace mayor.

Señaló que hasta el momento no se ha tenido ninguna limitante con las empresas a las que se compran los medicamentos, pero también puntualizó que se han detectado algunas cuestiones que han obligado a cancelar los procesos de licitación para la adquisición de medicinas, por observaciones que ha hecho la Secretaría de la Contraloría, pues ante todo se busca que haya toda la transparencia en estas acciones.

Finalmente, el mandatario puntualizó que en este aspecto, se tiene previsto para los siguientes meses llevar a cabo la modernización de clínicas y hospitales en el estado, acciones que iniciarán con el Materno Infantil, donde se invertirán 140 millones de pesos en equipamiento.