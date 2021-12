Aún sin recibir aguinaldo en la Fiscalía

*Más de mil trabajadores se quedaron sin festejo de Navidad

*Entre lunes y miércoles pagos en 9 dependencias: Finanzas

Por: Andrei Maldonado

Personal de Servicios Periciales, Ministerio Público y otras áreas tomaron las instalaciones de la Fiscalía en protesta porque aún no les han cubierto las prestaciones de más de mil trabajadores; negaron que se les haya pagado el aguinaldo y afirmaron que no tolerarán que el pago no se haga en próximas horas.

Fue la mañana de este lunes que decenas de trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) en representación de cerca de mil empleados más, salieron a bloquear el acceso al edificio principal a manera de protesta ante el incumplimiento en el pago del aguinaldo y otras prestaciones.

Los afectados manifestaron que lo que han salido a exponer funcionarios como el secretario de Gobierno, Jorge Mojica, y el secretario de Finanzas, Arturo Díaz, no es del todo cierto, ellos afirmaron que desde el jueves se le pagó a todo el personal, cuando únicamente los sindicalizados cobraron una parte.

Ataviados de ropa roja y negra, los agraviados reiteraron que personal de confianza y contratado no ha podido ver ni la primera parte del aguinaldo, menos el pago completo; se les adeudan además el retroactivo y primas vacacionales, sin mencionar que no se les ajustó el salario mínimo hace un año.

Molestos, hombres y mujeres trabajadores de las distintas áreas de la Fiscalía insistieron en que no aceptarán más prórrogas ni alargues en el cumplimiento de este derecho que tienen como trabajadores, pues muchos ya sacrificaron celebrar con sus familias en Navidad como para seguir haciéndolo.

Incluso, advirtieron, de no tener respuesta en próximas horas convocarán a trabajadores de otras dependencias a las cuales tampoco se les ha pagado su aguinaldo, como es el sistema CADI, para unirse y bloquear juntos calles y oficinas gubernamentales en una demanda legítima por sus prestaciones.

