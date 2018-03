Autoridades esperan a 5,5 millones de mexicanos en organización de elecciones

México, 14 mar (EFE).- El titular del Instituto Nacional Electoral de México (INE), Lorenzo Córdova, anticipó hoy que 5,5 millones de mexicanos darán cause a los comicios del 1 de julio, calificados ya como los más grandes de la historia del país.

Córdova recordó este día que 1,4 millones de ciudadanos serán convocados para operar las mesas de votación, unos 400.000 más de los que lo hicieron hace seis años, “una movilización que nunca habíamos visto en una elección”.

Explicó que si a estos ciudadanos se suman los representantes de casilla, los observadores y los funcionarios del INE “no es exagerado” anticipar que unos 5,5 millones cumplirán distintos roles en la elección más grande de la historia de México.

Córdova señaló que con la aprobación definitiva del padrón y la lista Nominal desde ahora se puede anticipar que habrá 88,3 millones de potenciales electores, “prácticamente nueve millones de electores más que en 2012, en la última elección presidencial”.

Recordó que en los próximos días los millones de ciudadanos que fueron sorteados para ejercer como funcionarios en las mesas de votación “seremos notificados” por la autoridad electoral

“Digo seremos porque me comentaron que fui insaculado, lamentablemente creo que no voy a poder, tengo una causa legal e incluso diría constitucional para excusarme, pero en su momento haré esta excusa”, apuntó.

Córdova dijo que se disculpará por que tendrá que presidir el Consejo General del INE el 1 de julio y lamentó “muchísimo” no ser funcionario de casilla “una de las cosas que me habría encantado, me encantará en algún momento, espero, en la vida realizar”.

El actual proceso electoral arrancó el 8 de septiembre de 2017 y culminará en las urnas el 1 de julio próximo cuando se elijan al presidente de México y a otros 3.040 cargos en 30 de los 32 estados del país. EFE