Autoridades uruguayas destacan migración como valor positivo para educación

Montevideo, 2 oct (EFE).- El miembro del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) uruguayo Héctor Florit aseguró hoy que las olas migratorias que está viviendo el país ayudan a construir “respeto y tolerancia” entre los estudiantes.

“Es muy difícil pensar en acciones y en la comprensión internacional de los pueblos donde no hay vivencias de lo diverso, donde no hay el respeto a lo alternativo, donde no hay una comprensión de que la construcción democrática se basa y se funda en que hay perfiles, personas, voluntades y culturas que son distintas”, manifestó.

Estos valores, según afirmó, ayudan a que la educación pública funcione como “espacio de bienvenida” a los nuevos migrantes y permiten recuperar “la buena costumbre de que en una misma aula existieran niños congoleños, argentinos, españoles o estadounidenses junto con los uruguayos”.

Florit apostó por recuperar los principios que dieron lugar a “la matriz institucional de la escuela uruguaya” durante un acto dirigido a estudiantes de escuela primaria celebrado en Montevideo al que también asistió la representante de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN), Elena Pareja, quien destacó la importancia migratoria en la personalidad uruguaya.

“Parece ser una tendencia que sigamos recibiendo estas migraciones, también es interesante que no debemos perder la perspectiva de integración latinoamericana (…) Uruguay siempre tuvo una dificultad para sentirse parte de América Latina”, declaró.

Las nuevas olas migratorias aportan, desde su perspectiva, un “elemento importantísimo” al patrimonio cultural del país, del que destacó al “Candombe” (música típica de raíces africanas) como elemento mas representativo.

Además, recalcó la importancia histórica de los flujos migratorios que ayudaron a construir el país, marcada por la presencia de “canarios y gallegos” (españoles) principalmente. EFE