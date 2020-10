Avala Comisión de Hacienda proyecto de Ley de Ingresos 2021

La Comisión de Hacienda aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021 por un total de dos mil 828 millones de pesos, que representa un incremento mínimo del 0.57 por ciento en relación al año 2020, al considerar los organismos descentralizados DIF, AMD, INMUVI, Bioparque e Instituto de la Familia.

Sin embargo, de no considerarse estos organismos este Presupuesto de Ingresos 2021 se vería disminuido en un 1.32 por ciento.

La directora municipal de Administración y Finanzas, Erika Ruiz Hernández, este proyecto de Ingresos 2021 se apega a la realidad social y económica por la que atraviesa no solo el municipio de Durango sino el país; el compromiso de esta administración es cumplir con el encargo constitucional de manera efectiva y con un manejo responsable de los recursos.

Conforme al documento, se prevé un incremento del cinco por ciento al costo del agua potable para quienes hagan uso de 21 a 30 metros cúbicos y de un diez por ciento a quienes utilicen más de 30 metros cúbicos del vital líquido.

El consumo promedio por familia es de 15 metros cúbicos, por lo que sólo 25 por ciento de los usuarios será quien asuma un ajuste, al considerarse que tenga un uso excesivo de agua o incluso actividad comercial con ella como autolavados, tiendas de supermercado, empresa, etc. Para el resto no se contempla aumento. Desde el año 2002, no se observaba un ajuste a la tarifa por este servicio.

Por otra parte, dentro del concepto de eventos lucrativos con venta de bebidas alcohólicas, como lo son carreras de caballo y peleas de gallo, se tuvo un incremento de 90 a 160 UMAs.

En los derechos referentes a licencias y refrendos para la venta de bebidas con contenido alcohólico, se considera en términos generales un ajuste 20 por ciento, con la finalidad de reducir el consumo de alcohol en la sociedad.

Asimismo, se incorpora una nueva modalidad de permisos refrendables anuales, para este tipo de actividades y cuyos costos anuales serán significativamente menores al que se paga por una licencia. A fin de incentivar a los productores de bebidas artesanales el costo de este permiso estará en 115 UMAs.

Para el servicio de estacionamiento en la vía pública se incrementa el importe de un peso por hora o fracción de hora. En cuanto a los derechos que se pagan por podas y derribo de árboles o palmas se tuvieron incrementos con la finalidad de salvaguardar el medio ambiente.

Para el impuesto predial, no se contempla incremento en la tasa ya que se mantiene en dos al millar, así como la actualización de los valores catastrales que años con año se realiza conforme a la inflación, atendiendo a la legislación catastral.

Se incluye la posibilidad de que los contribuyentes puedan celebrar convenios de pagos en parcialidades de créditos fiscales en todas las contribuciones y no solo en impuestos como se establecía anteriormente.

Se disminuyen la cuota diaria y los pagos por mensualidad para ingresar al gimnasio Sahuatoba.

Dentro de las multas de vialidad, se considera como sin descuento llevar un infante entre el conductor y el volante y se incluye no usar el cubrebocas en el transporte público de dos UMAs y en la vía pública una UMA.

Los recursos que se reciben son la base para generar los servicios que requiere la ciudadanía duranguense. No hay otra forma de atender alumbrado público, pavimentación, recolección de basura, entre otras tantas necesidades de los

