Avanza combate a la pobreza: Sedesoe

Aplicados más de 900 mdp en diversas acciones

Por: Martha Medina

Una inversión cercana a los mil millones de pesos se aplicó en los programas de carácter social y combate a la pobreza en la entidad durante el segundo año de esta administración estatal, para beneficio de 344 mil 199 duranguenses, señaló el secretario de Desarrollo Social del Estado, Jaime Rivas Loaiza, al comparecer ante los integrantes del Congreso del Estado.

En esta comparecencia, que forma parte de la glosa del segundo informe de gobierno, el secretario también ofreció disculpas a los duranguenses en general y en especial a la población infantil por el retraso en la entrega de los uniformes escolares, aunque aclaró que ya inició la distribución en los distintos planteles educativos de la entidad.

El secretario inició su comparecencia con la aplicación de los recursos antes mencionados, que fueron aportados por el Gobierno Federal, el Estatal y los municipales, a través del Fondo para Infraestructura Social (FAIS) los cuales se aplicaron en obras de impacto social en los distintos municipios de la entidad.

Explicó que estos recursos se aplicaron en distintos programas que van desde obras de agua potable hasta la dotación de estufas ecológicas principalmente en comunidades del medio rural, todo ello como parte de las acciones encaminadas a reducir los índices de pobreza en la entidad y mejorar las condiciones de vida de las familias que se encuentran en esta situación, pues puntualizó que las tres cuartas partes de estos recursos se distribuyeron en las zonas con alta marginación.

Agregó que se trabajó también en el Fondo de Apoyo a los Migrantes para apoyo a los municipios que tienen más paisanos repatriados, además de dar a conocer los resultados del Programa de Uniformes Escolares del 2017, a través del cual se confeccionaron y entregaron 387 mil uniformes deportivos para educación básica, así como 65 mil 500 sudaderas para estudiantes de nivel medio superior y 17 mil 921 uniformes tradicionales.

Por lo que se refiere al programa de organizaciones sociales, informó que se otorgaron subsidios por 12 millones de pesos a 176 agrupaciones que presentaron sus proyectos, se eliminaron los depósitos a cuentas personales y se contó con la supervisión de la Contraloría Social.

Destacó también los apoyos para 460 jefas de familia con créditos hasta por 30 mil pesos, condicionados a que estudien, con el propósito de que puedan continuar con proyectos de autoempleo que desarrollarán en sus casas.

En ese momento, se refirió al programa de uniformes escolares que se lleva a cabo en este año, al ofrecer una disculpa a la población en general y en particular a las niñas y niños por el retraso en la entrega, al señalar que hubo varios factores que impidieron que la distribución de las prendas de vestir pudiera iniciarse en las fechas que se esperaban de manera inicial, aunque puntualizó que se trata de un proceso que ya inició, de tal manera que se espera que para el mes de noviembre próximo se hayan distribuido en todos los planteles educativos.

Cabe mencionar que la intervención del Secretario Rivas Loaiza se vio interrumpida contantemente por las porras de integrantes de una organización social que asistieron a la comparecencia, a quienes el presidente de la mesa directiva les pidió varias veces que guardaran silencio para permitir tanto la participación del funcionario como de los legisladores locales.

El secretario fue cuestionado sobre los resultados en el combate a la pobreza, los uniformes escolares, el apoyo a la población indígena, el destino que se dio a los recursos destinados a programas de carácter social y su posible uso con fines políticos, preguntas a las cuales respondió con datos acerca de los resultados de los programas realizados, reconoció las cifras acerca de la población que viven con carencias alimentarias, que son más de 300 mil duranguenses, y con respecto a posibles irregularidades en el manejo de recursos puntualizó que no se han detectado estos casos, aunque todavía no concluye el proceso de entrega-recepción, al tiempo que manifestó que a pesar de que no hay recursos que alcancen para mejorar las condiciones de los duranguenses que viven en condiciones de marginación, continuarán los esfuerzos para cambiar esta situación.