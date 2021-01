Avanza DIF Estatal en adopciones y asistencia a menores

Con apoyo de JRAT, jóvenes continúan sus estudios

Con el respaldo del Gobierno Estatal y ciudadanos se equipó CECAN y extendió la red de Centros de Rehabilitación

En un trabajo de esmero y de intensa coordinación, la actual Administración Estatal, ha registrado el mayor número de adopciones con 68 niños que ya cuentan con una familia, informó la presidenta del DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro, al señalar que este año se ha complicado por la Pandemia, pero se continua trabajando, además de brindar atención integral a los menores.

En rueda de prensa con medios de comunicación, la señora Elvira destacó que a través del sistema DIF, además de brindar un hogar a los menores, por instrucciones del gobernador José Rosas Aispuro Torres, se apoya con los estudios a los adolescentes de Casa Hogar que ya rebasaron los 18 años para terminar su carrera.

“Teníamos un alto número de niños institucionalizados, es decir, que ya no tenían otra opción que ser niños de Gobierno como se llamaban ellos mismos y el llegar a los 18 años y no saber qué hacer con su vida, por ello no los dejamos solos y seguimos apoyando su educación”.

Les dimos la opción de permanecer ahí por indicación de mi esposo y van a tener la facilidad de seguir estudiando, tenemos adolescentes que ya rebasaron los 18 años y que están estudiando y mientras sigan ahí, se les apoyará con los estudios para terminar su carrera.

Agregó que, con apoyo de una fundación, también se cuenta con el programa de los niños en hogares en acogida, pero insistió que si ha estado más lento por la pandemia, incluso se tuvo un brote en la casa hogar y ciudad del anciano ya controlado afortunadamente, “ha sido difícil este año, pero seguimos avanzando”.

Aunado a esto, indicó que en apoyo a las familias se distribuyeron alrededor de un millón 300 mil despensas entre los desayunos que se convirtieron en despensa más las que compró el Gobierno del Estado, asimismo, se armó un call center y se atendió las solicitudes, además de ayudar con medicamento para el COVID-19, recordando que el 52 por ciento del gasto de DIF se va a ayuda asistencial.

Recordó que, el Centro de Cancerología, se equipó con el aparato de braquiterapia con un costó de un millón de dólares, con apoyo del patronato se adquirió y los ciudadanos; aparato que ya se puso a prueba y comenzará a operar en enero. Además de equipamiento para para medir el cáncer en la medula espinal de los niños, ya no se tendrán que enviar las pruebas fuera de Durango, será más rápido y el acelerador lineal de lo más moderno para una mejor atención.

Destacó la amplia red de los Centros de Rehabilitación CREE´s uno de los mayores logros, pues se empezó con dos, a los cuales se les dio rehabilitación con inversión de 3 millones de pesos en aparatos para agilizar las citas y empezamos a ver cómo aumentar esta atención y se abrieron en Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, el recién entregado en Tamazula en diciembre y a finales de enero se espera el de Vicente Guerrero, en marzo el de Oriente y con estos serían siete, además del que se colocó la primera piedra el pasado mes de noviembre son ocho espacios.

