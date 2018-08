Avión sin pasajeros se estrella en EUA tras despegar sin autorización

Washington, 11 Ago (Notimex).- Un avión sin pasajeros a bordo se estrelló en el estado de Washington después de que un mecánico lo robó del Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma, reportó la oficina del Sheriff del condado de Pierce.

Un mecánico robó un avión en el aeropuerto Seattle-Tacoma (SeaTac), despegó sin autorización y luego se estrelló el viernes por la noche, indicaron por su parte autoridades aeroportuarias.

Ed Troyer, portavoz de la oficina del Sheriff de Pierce, confirmó que un hombre suicida, de 29 años, estaba a bordo del avión y no fue un incidente terrorista, según un reporte de la cadena estadunidense NBC News.

El avión se estrelló en Ketron Island, que se encuentra a unos 64 kilómetros al suroeste del aeropuerto, señaló la Oficina del Sheriff, que adelantó que la falta de habilidades sobre el manejo de aeronaves llevó al accidente.

Los testigos informaron que vieron el avión siendo perseguido por un avión militar antes de que se estrellara cerca de la isla Ketron. Dos F-15 persiguieron al avión pero no estuvieron involucrados en el accidente, informó la estación de noticias KIRO7 en Seattle.

Según la Guardia Costera de Estados Unidos (USGS), se formó una gran columna de humo cerca de la isla después de que las autoridades fueran informadas de que un avión había sido robado del aeropuerto de Seattle la noche de este viernes. “Un empleado de una aerolínea ha realizado un despegue no autorizado sin pasajeros en Sea-Tac.

EL avión se estrelló en el sur de Puget Sound. Las operaciones del aeropuerto Sea-Tac se han reanudado”, señaló el Aeropuerto Sea Tac de Seattle a través de su cuenta de Twitter. Las autoridades han anunciado que la USGS ya se dirige a la zona donde se ha estrellado el avión.

La agente de Policía, Ali Flockerzi, indicó que el avión fue robado alrededor de las 20:30 horas locales y que se informó de la columna de humo 15 minutos más tarde. Por su parte, la compañía aérea Alaska Airlines, ha informado a través de su cuenta en Twitter sobre el incidente.

“Somos conscientes de un incidente que involucra el despegue no autorizado de un Horizon Air Q400. Creemos que no haya pasajeros a bordo. El departamento del Sheriff detalló que estaban trabajando para llevar a cabo una investigación de antecedentes sobre el presunto suicida, cuyo nombre no fue divulgado inmediatamente.

De acuerdo con versiones de la prensa, se podía escuchar al hombre en grabaciones de audio diciéndole a los controladores de tráfico que “tiene mucha gente que se preocupa por mi” y que él es “simplemente un tipo quebrado”.