Azcapotzalco y Ciénega las de más contagios

*50 colonias con mayor riesgo en la capital: Castrellón Garza

Por: Martha Medina

Como parte de las acciones para prevenir contagios de Covid-19, se puso en marcha el recorrido de brigadas para apoyar esta labor en las colonias que tienen mayor número de contagios en la ciudad, como es el caso de la Azcapotzalco, Ciénega y Zona Centro, por medio de acciones de sanitización y orientación a la población sobre esta prevención, señaló el secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castrellón Garza.

Al referirse al inicio del trabajo que realizarán estas brigadas de salud en medio de la pandemia, el funcionario manifestó que se tendrá la participación de personal de distintas áreas tanto del Gobierno Estatal como de la Presidencia Municipal, para manifestar que se llevará el equipo necesario de protección y se atenderán las recomendaciones del sector salud y de protección civil.

Puntualizó que se dio capacitación al personal y se supervisará que se apliquen las medidas preventivas, además de reconocer al personal médico, al de Protección Civil, al de Seguridad Pública, que siempre ha estado en la primera línea de batalla desde el inicio de la pandemia, pero manifestó que si la ciudadanía no apoya estas acciones “tarde o temprano todos como sociedad vamos a colapsar”.

Respecto a las colonias donde se presentan más casos de Covid-19, manifestó que aunque no se tiene un estudio más profundo al respecto, se tienen que considerar situaciones de movilidad, de las actividades que se realizan, en esta situación influye que se trate de una zona muy céntrica, con vialidades de mucho tránsito, hay muchos comercios, aunque añadió que se busca evitar que la economía se siga colapsando, pues “viene el momento en que tarde o temprano se tendrán que abrir los negocios, tienen que continuar, la vida tiene que continuar”.

Dijo que hasta el momento no se ha visto que la ciudadanía adopte un nuevo estilo de vida, el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado constante de las manos, que son tips muy comunes y corrientes, que se han escuchado en el radio, se han visto en la TV, se ha leído en la prensa, pero parece que no se hace a la idea de que hay que ponerlos en práctica y eso no genera condiciones para reducir los riesgos.

En el caso de las zonas con mayor contagio dijo que se cuenta con estadísticas que indican existen 50 que tienen más casos de la enfermedad en la ciudad, por lo cual se arrancarán estas acciones en la Ciudad Industrial Sur, como se le denomina, que comprenderá el fraccionamiento Villas de San Francisco, colonias Luis Echeverría, parte de la Emiliano Zapata, fundo 20 de Noviembre, donde se trabajará el sábado, mientras el domingo se realizará esta labor en las principales vialidades del centro.

Finalmente, sobre el uso de cubrebocas y el debate acerca de si se sanciona o no esta conducta, el secretario manifestó que mientras la ciudadanía no participe llegará el momento en que sea necesario aplicar un castigo, pues manifestó que “México tiene una cultura muy arraigada de desobediencia civil por así decirlo, lo que tenemos que hacer es este tipo de contacto ciudadano, de proximidad, primero que nada para insistir, educar, estar como cuchillito de palo en cada casa, familia, ciudadano, mecanismos para que se entienda que es necesario cambiar el estilo de vida”.

