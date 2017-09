Babson College promovió ventas por más de 39 millones de dólares en Colombia

Manizales (Colombia), 29 sep (EFE).- La escuela de negocios estadounidense Babson College ha logrado promover, a través del programa Manizales Más, ventas superiores a 39 millones de dólares de empresas que funcionan en la capital del departamento de Caldas (centro).

La iniciativa busca impulsar la economía de la ciudad de Manizales y ha generado más de 1.392 empleos, además de lograr el crecimiento y consolidación de 73 empresas con base en un programa diseñado por esa universidad que enfatiza en la enseñanza de pensamiento empresarial.

El proyecto, que busca fortalecer en las empresas de la región componentes como políticas públicas, financiación, mercado y capital humano, entre otros, ha conseguido contribuir al desembolso de al menos 4 millones de dólares en créditos e inversiones en activos de las empresas de alto potencial por 2,9 millones de dólares.

Adicionalmente, Babson “provee a los emprendedores de alto potencial las habilidades que necesitan para ser mas competitivos. Muchos de ellos no tienen educación formal en negocios y ese es un obstáculo que puede impedir que crezcan”, explicó a Efe la presidenta de Babson College, Kerry Healey.

El programa, que celebró este jueves sus primeros cinco años con el evento Manizales Más and the Global Scale Up Movement, hace parte de una alianza de 15 entidades públicas, privadas y académicas.

“Sabemos que somos un referente a nivel latinoamericano”, dijo a Efe la directora de Manizales Más, Marcela Escobar, quien añadió que por el momento no se tiene pensado implementar el proyecto en otras regiones de Colombia, pero que hay representantes de países del subcontinente que visitan la ciudad para aprender del programa.

Escobar aseguró que los buenos resultados alcanzados no son la meta, sino parte del camino, y destacó el crecimiento de algunas empresas como Punto Eléctrico, una compañía de insumos eléctricos que ha logrado crecer en ventas por encima del promedio local.

“Este es un ejemplo de que sí se pueden realizar acciones publico-privadas y que pueden potenciar el crecimiento de una región e incluso de un país”, aseguró Georgina Núñez, oficial de asuntos económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) invitada al evento. EFE