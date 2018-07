Bahameña Evans y colombiano Murillo baten récords y ganan el oro en natación

Barranquilla (Colombia), 21 jul (EFE).- La nadadora bahameña Joanna Evans batió hoy el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en los 200 metros libre con un tiempo de 1 minuto, 58 segundos y 3 centésimas que le permitió colgarse la medalla de oro en el Complejo Acuático de Barranquilla.

Evans, quien en la primera jornada se impuso en la prueba de los 400 metros libres, tumbó la marca que la costarricense Claudia Poll (2:00.19) alcanzó en Cartagena 2006.

La plata fue para la cubana Elisbet Gámez, quien culminó la competencia en 1 minuto, 58 segundos y 55 centésimas, seguida por la mexicana Liliana Ibáñez que terminó los 400 metros en 2:01.36.

En los 100 metros pecho hombre, el colombiano Jorge Mario Murillo hizo lo propio al parar el cronómetro en 1:00.37 para adjudicarse el oro y batir el récord que el mexicano Miguel Alejandro de Lara había conseguido en la serie de clasificación en la mañana (1:00.67).

Fue el mexicano Mauro Castillo quien peleó hombro a hombro por el metal dorado con ‘la Trucha’ en un vibrante cierre que avivó el nutrido público, pero al final su registro de 1:00.77 le entregó la plata, mientras que su compatriota De Lara se colgó el bronce con un tiempo de 1:00.91.

“Venía como uno de los favoritos con mi tiempo de inscripción. No es mi mejor registro, pero sí es mi segunda marca después de Río 2016. Me quedo a unas 30 centésimas, así que solo me queda trabajar más fuerte”, declaró Murillo a periodistas.

El colombiano indicó que irá también por el oro en los 50 metros pecho el lunes, prueba a la que “también llego como favorito”, mientras que fue prudente al hablar de lo que puede ser su desempeño en los 200 metros pecho porque “es más complicada por la distancia, pero esa prueba hay que ganarla de cabeza”.

La jornada continuó con la victoria de la jamaiquina Alia Atkinson en los 50 metros mariposa con un tiempo de 26 segundos 60 centésimas, suficiente para dejar en segundo lugar a la venezolana Jeserik Pinto, quien finalizó la prueba en 26.76 y superó a la mexicana Liliana Ibáñez con su registro de 27.08 para el bronce. EFE