Baja generación de basura en zona centro

Más de 100 trabajadores del área de Barrido Manual de Servicios Públicos Municipales salen diariamente a limpiar las calles del primer cuadro de la ciudad.

Jorge Pérez Romero, director de la dependencia en mención, señaló que tras las medidas de seguridad impuestas por las autoridades durante el confinamiento, en los últimos días el número de toneladas diarias que se recogen disminuyó de 4 a 2, siendo 12 toneladas el promedio que comúnmente se recolecta en temporada normal en tres turnos que van desde las 7:00 am hasta las 2:00 am, donde hombres y mujeres de diversas edades se encargan de barrer y trasportar basura en carritos de metal.

Acompañados de escoba, recogedor y carrito inician recorridos desde el bulevar Dolores del Río hasta el bulevar Felipe Pescador y de Dolores del Río hasta Heroico Colegio Militar.

El funcionario agregó que los trabajadores de dicha área oscilan entre los 35 y 75 años de edad, poco más del 60 por ciento son mujeres, el resto varones. Diariamente se recogen en promedio entre 11 y 12 toneladas de basura del centro histórico mientras que en temporadas vacacionales se incrementa hasta cuatro toneladas mas por día, al igual que días festivos que el incremento de recolección de basura es similar.

Hizo un llamado a la ciudadanía en general a evitar salir de casa si no es necesario para evitar mayores contagios, así como exhortar a no tirar basura en la vía pública, si no buscar depositarla en los cestos distribuidos a lo largo y ancho del centro histórico.

