Baja participación en consulta sobre línea de transmisión eléctrica en Panamá

Panamá, 17 oct (EFE).- La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá informó hoy que la audiencia pública efectuada este martes sobre el tratamiento tarifario de una nueva línea de transmisión eléctrica, en proceso de licitación, registró baja participación del sector público, privado y de la ciudadanía.

El procedimiento propuesto para el tratamiento tarifario de la denominada Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica se encuentra en consulta pública desde el 17 de septiembre pasado, indicó en un comunicado la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).

La cuarta Línea de Transmisión incluye la construcción de la subestación Chiriquí Grande de 230 kilovatios y la ampliación de la nueva subestación Panamá III.

La audiencia perseguía obtener comentarios del sector público, privado y de la ciudadanía sobre las modificaciones propuestas por la Asep al Reglamento de Transmisión, ello debido a que en la construcción de la nueva línea de transmisión se plantea desarrollar un mecanismo de financiación no convencional.

Un mecanismo no convencional en el cual el contratista se encargará del diseño, la construcción y financiación, además de la operación y mantenimiento, una vez terminada la obra.

Los directivos del sector energético panameño, por la parte estatal, reconocieron la participación vía digital en la que se recibieron 15 comentarios, en su mayoría de empresas generadoras, sin embargo, dichos argumentos no fueron sustentados durante la audiencia pública.

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) realizará una licitación en la que participarán los contratistas recalificados, “de manera que estas reglas deben estar aprobadas para mantener un proceso claro y transparente del mecanismo”.

El pasado 3 de septiembre, la estatal Empresa de Transmisión Electrica, S.A. (Etesa) informó que cinco consorcios integrados por empresas de Brasil, Colombia, Canadá, China, España, Francia e India resultaron precalificados en el proceso de licitación para la construcción de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica

Etesa indicó que precalificaron Interconexión Eléctrica, S.A. E.S.P. (Colombia), China Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd. (China), Consorcio Chiriquí Transmisora de Energía (España), Consorcio Four Seasons (India, Francia y Brasil) y el Consorcio de Transmisión Vasco Núñez de Balboa (Canadá y España).

El paso siguiente, según Etesa, “será publicar los pliegos de condiciones de licitación en el portal de PanamaCompra”, donde se recogen las licitaciones del Gobierno.

La Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica, que medirá más de 310 kilómetros y recorrerá la costa caribeña del país, se empezará a construir previsiblemente en 2019 y entrará en funcionamiento en 2023.

La línea será la más grande que operará en Centroamérica y en el país, ya que las tres que funcionan actualmente en Panamá lo hacen a 115 y 230 kilovatios.

Esta línea de aproximadamente 317 kilómetros de longitud, operará en 230 kilovatios en su fase inicial, mientras que en la fase final comprenderá la energización a 500 kilovatios, para lo cual será necesario la construcción de los patios de 500 kilovatios de las subestaciones Chiriquí Grande y Panamá III, detalló la Asep. EFE