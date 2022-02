Bajan casos de covid en Durango

*Contagios han disminuido 70%; ocupación hospitalaria al 34%

Por: Andrei Maldonado

La pandemia de covid-19 parece empezar a ceder en el mundo y en Durango los casos activos han disminuido un 70 por ciento, además la ocupación hospitalaria se encuentra al 34 por ciento, informó el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero.

De más de 6 mil casos activos durante la segunda semana del mes de enero, el punto más crítico de la cuarta ola de contagios a consecuencia de la variante ómicron actualmente solo se tienen mil 387 contagios activos en todo el estado, una franca disminución del 70 por ciento.

Por otro lado, la ocupación hospitalaria también ha disminuido, ya que se llegó a tener una demanda de hasta el 70 por ciento de manera general, con camas agotadas en el Hospital 450, lo que obligó a ampliar la capacidad de las áreas covid, y actualmente se está ya al 34 por ciento.

En ese sentido el funcionario estatal resaltó el trabajo del personal de Salud en la atención de los pacientes covid, pero también de aquellos que trabajan en las jornadas de vacunación, las cuales ya han alcanzado al 91 por ciento de la población con al menos una dosis recibida.

Sin embargo, recomendó no bajar la guardia, pues estas buenas noticias no significan que la pandemia haya terminado, por lo que se debe evitar llevar a cabo reuniones con demasiadas personas; “hay universidades que quieren hacer fiestas de bienvenida a sus alumnos, les pedimos no lo hagan”.

En cuanto al número de fallecimientos, estos también han disminuido, aunque lamentablemente se han registrado ya dos decesos de menores de edad en los últimos ocho días, de niños que rondaban entre 1 y los 3 años de edad; “el mensaje es a no bajar la guardia y vacunarnos”, expresó.

