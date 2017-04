Bajaron 50% ventas de comercios en vacaciones

Principalmente en negocios con giro turístico

Por: Andrei Maldonado

La regidora priista Perla Pacheco Cortez informó que de acuerdo a lo que reportan los comerciantes del Centro Histórico durante el pasado periodo vacacional las ventas disminuyeron hasta en un 50 por ciento en comparación al año pasado, principalmente en negocios con giro turístico.

Indicó que las declaraciones dadas el pasado lunes por los representantes de las diferentes cámaras empresariales coincide con lo que expresan los pequeños comercios del corredor Constitución y el Mercado Gómez Palacio, los cuales expresaron pérdidas desde un 20 hasta un 50 por ciento en comparativa a las expectativas a inicio de la temporada.

La edil atribuyó esta situación al poco impacto que tuvo con el público foráneo el cartel del Festival Ricardo Castro que, aunque interesante, no terminó por ser una propuesta atractiva; “hubo promoción, durante su presentación se dijo que atraería turismo y después se cambió el discurso a que su finalidad era de formación hacia el público local, pero eso no es así”.

Agregó que ante esto estarán sosteniendo una reunión con el alcalde capitalino y el área de Turismo Municipal para poder analizar qué aspectos deben corregirse para próximas ediciones; “hay que recordar que el festival cambió de fechas para ser un gancho turístico. Para culturalizar se puede hacer en otro mes del año para aprovechar el periodo vacacional”, dijo.

Pacheco Cortez añadió que incluso la función formativa de este festival queda en entredicho cuando solo un evento fue dirigido a la niñez duranguense; “una formación en cultura comienza con los niños y no hubo eventos para ellos. No se critica la calidad de los eventos porque la tuvieron, pero la cultura no solo es la música clásica y eso se debe entender”.