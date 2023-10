Bajas cosechas no permitirán recuperar gastos de siembra

La baja producción de alimentos como frijol que se tendrá en este año en el campo duranguense no permitirá obtener siquiera un 10% de recuperación de los gastos que se hicieron para sembrar las tierras, señalaron los diputados Joel Corral y J. Carmen Fernández.

Entrevistados en la sala de plenos del Congreso del Estado, los legisladores e integrantes de la Comisión de Asuntos Agrícolas coincidieron al señalar que con lo poco que se pueda cosechar no se logrará cubrir ni el 10 por ciento de los gastos que los productores hicieron para sembrar sus tierras.

El diputado Fernández puntualizó que se tienen números rojos del 80 a 90 por ciento de la inversión que realizaron los agricultores en sus tierras, mientras sostenía algunas plantas de frijol, para mostrar la forma como les afectó la falta de agua.

Por su parte, el diputado Joel Corral explicó que a causa de la escasez de las lluvias las pocas plantas que crecieron no tienen la cantidad de ejotes necesaria para que se pueda lograr una producción promedio de 450 kilos por hectárea en siembra temporalera, como se logró en años anteriores.

Agregó que de las 650 mil hectáreas para agricultura de temporal, solo se sembró un 20 por ciento, por lo cual en las demás no hay esperanza de lograr producción, pero en el caso de lo sembrado, debido a la falta de lluvias no hubo crecimiento de los cultivos o se tuvo un porcentaje mínimo, mientras de lo que tuvo un desarrollo más o menos considerable está deficiente, “por consecuencia, los que arriesgaron a hacer su gasto no obtendrán ni siquiera para autoconsumo, quiere decir que de los gastos que hicieron no tendrán ni el 10%”, dijo, al señalar que es por eso que se requieren políticas públicas de los gobiernos, sobre todo el federal, para apoyar al campo, pues tampoco se cuenta con seguros catastróficos para enfrentar esta situación.

