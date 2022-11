Bajo precio de frijol complicaría situación de productores

Aunque se planteó la necesidad de que el precio piso para la venta del frijol fuera superior a los 20 pesos por kilogramo, todo parece indicar que no se alcanzará esta cantidad, sino que se establecerá en 18 pesos, que de ser así complicaría la situación de los productores del alimento en la entidad, señaló el diputado Joel Corral Alcántar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado.

El legislador y también presidente de la Comisión de Asuntos Agrícolas en la legislatura local, puntualizó que durante este año se presentaron una serie de condiciones que fueron poco favorables para la producción agrícola en la entidad, pues dijo que aunque siempre se esperan condiciones del clima uniformes, se tuvieron altas y bajas.

Explicó que este año fue totalmente atípico para la agricultura, “porque no llovió al principio, después las precipitaciones llegaron en exceso y desde luego, esperamos las heladas temprano, eso viene a reducir la producción pro medio por hectáreas, que será baja porque si no hubo lluvias al principio, ahí de entrada muchas tierras que se dedican a esto no fueron sembradas”, dijo textualmente, al recordar que las estimaciones indican que aproximadamente un 20 por ciento no se sembraron, a lo cual hay que sumar los impactos climatológicos, primero la falta de precipitaciones, después el exceso de lluvias, lo cual ocasionará que la producción promedio no sea la rentable.

Recordó que en años anteriores, Durango ha tenido un promedio de producción de frijol a nivel nacional de 135 mil toneladas, pero en esta ocasión lo más que se espera es llegar a las 80 mil toneladas, cuando mucho, mientras en lo relacionado con los precios también se complica el panorama.

El legislador puntualizó que toda actividad en el tema de la cadena productiva, se verá impactada por el precio que se fije para la comercialización del frijol, aunque reconoció que desafortunadamente a menor producción, el precio será mayor, por lo cual consideró que será importante que Segalmex lo modifique, aunque reconoció que no será de manera drástica, pues aseguró tener información extraoficial de que en esta ocasión podría llegar a cerca de los 18 pesos por kilogramo, cantidad que no será rentable para los productores, pues para lograr cubrir los costos de producción se requiere un promedio de 22 pesos, de acuerdo a las estimaciones que se tienen en estos momentos, pero consideró poco probable que se autorice una cantidad cercana a esta.

