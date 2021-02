Bajos contagios no están acordes a alta movilidad: Regidor

El regidor David Payán Guerrero señaló que las bajas cifras en cuanto a contagios por Covid-19 en la ciudad han sido muy bajos a comparación de la alta movilidad que se ha registrado en las últimas semanas, por lo cual pide que el secretario de Salud dé una explicación acerca de este motivo.

“Yo estoy preocupado por partida doble, primero por la alta movilidad que estamos viendo en la ciudadanía, incluso en antros y bares, algunos no tienen permiso para estar aperturados, algunos otros tienen permiso porque son restaurante-bar pero no respetan el aforo de 35 por ciento de su capacidad”, señaló.

“Preocupado también por las cifras que reportan las instancias de salud de los bajos niveles de contagio, ayer fueron 26 casos, qué bueno que fuera de esta manera, nos daría muchísimo gusto pero me parece que no concuerda con la realidad, me preocupa eso porque creo que genera exceso de confianza, quisiéramos tener o darle un voto de confianza a la instancia de salud porque a final de cuentas debemos confiar en ellos, pero sí debieran explicarnos por qué están bajando tanto los contagios”, agregó.

Externó que 26 contagios en la ciudad son pocos contra la gran movilidad que se ha visto durante el pasado fin de semana, quizás todavía no se vea reflejado, pero hay una gran movilidad lo cual preocupa y desde luego pedirán una explicación al secretario de Salud del porqué de esta situación.

“No es que nos mortifique eso, al contrario, nos alienta, pero eso está generando exceso de confianza y pedimos también a las instancias cívicas y administrativas que actúen en consecuencia con mano dura a quien no está cumpliendo con los decretos que otros sí están cumpliendo”, finalizó.

