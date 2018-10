Bancamía le apuesta al desarrollo rural de Colombia al cumplir 10 años

Bogotá, 23 oct (EFE).- Bancamía, la entidad en Colombia de la Fundación Microfinanzas del banco BBVA, se propone apoyar el desarrollo rural del país en el que ya ha ayudado a más de un millón de clientes con créditos por 2,8 millones de dólares, dijeron hoy a Efe fuentes del sector con motivo de los 10 años de la iniciativa.

“El balance es positivo porque durante estos 10 años hemos atendido a 1.470.000 personas de bajos recursos económicos, de las cuales 1.295.000 han recibido créditos productivos para fortalecer sus negocios”, indicó el presidente ejecutivo de Bancamía, Miguel Ángel Charria.

A estos clientes, precisó, “se les han hecho desembolsos por 8,8 billones de pesos (unos 2,8 millones de dólares), con lo cual hemos comprobado que esta labor sí vale la pena porque los negocios crecen, la gente acumula activos y logra salir de la pobreza a través del apalancamiento financiero”.

Bancamía comenzó a operar el 14 de octubre de 2008 como resultado de la unión de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, la Corporación Mundial de la Mujer Medellín y la Fundación Microfinanzas BBVA.

Desde el comienzo, la entidad se enfocó en combatir la pobreza y la desigualdad al prestar dinero a quienes se encuentran en la base de la pirámide económica.

Según cifras del banco, el 54 % de sus clientes son mujeres, un 44 % vive en zonas rurales, el 80 % es vulnerable desde el punto de vista de sus ingresos y el 52 % solo cuenta con educación primaria.

Por lo anterior, la estrategia de la entidad será fortalecer su presencia en zonas rurales o apartadas geográficamente, en donde se espera tener un crecimiento del 15 %.

“Tenemos como meta impulsar algo que denominamos ‘Laboratorio Rural’ y que busca poner a disposición de las poblaciones alejadas la oferta de productos financieros y no financieros” ya que cerca de siete millones de microempresarios están por fuera de la banca formal, añadió Charria.

Esta situación, indicó por su parte a Efe el director general de la Fundación Microfinanzas BBVA, Javier Flores, se da no solo en Colombia sino también en Perú, Panamá, República Dominicana y Chile, países en los que hace presencia la entidad y en donde, aunque existen diferencias culturales y de legislación, hay una constante que es la desigualdad.

“Latinoamérica es una región con periodos de crecimiento grandes pero en la que persiste la necesidad de tener instancias públicas y privadas para atender a los colectivos más necesitados”, señaló.

Por ello, en esos cinco países, en donde la Fundación ha atendido a 2.054.391 personas y desembolsado 11.526 millones de dólares en préstamos desde 2007, se seguirá con la misión de buscar oportunidades de inclusión.

Sin embargo, aclaró Flores, “no es fácil entrar en un nuevo país no por el marco jurídico de cada lugar sino por la dificultad de encontrar un socio local”.

A pesar de lo anterior, tanto Charria como Flores coinciden en que “es urgente” dar una mano a los menos favorecidos mediante un “apoyo sostenible”.

Para llegar a esa conclusión se basan en casos de éxito como el de Yessica Alejandra Hernández, 28 años, quien vive en Soacha, un municipio cercano a Bogotá, en donde alquila lavadoras a sus humildes habitantes.

Esta emprendedora viajó el pasado marzo a Nueva York en representación de Colombia para explicar en las Naciones Unidas cómo las microfinanzas cambiaron su día a día hasta el punto de poder tener un negocio rentable, que ahora incluye un taller de ropa, retomar sus estudios y brindarle un mejor nivel de vida a sus cuatro hijos.

“Yo no tenía vida crediticia hasta que apareció Bancamía y me tendió la mano para hacer realidad mi idea. Por fortuna, ellos me dieron una oportunidad y me alentaron para que dejara de aplazar mis sueños”, puntualizó Hernández. EFE