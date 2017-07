Banco de Bogotá coloca 600 millones de dólares en bonos en mercado extranjero

Bogotá, 27 jul (EFE).- El Banco de Bogotá anunció hoy que colocó en el mercado internacional de capitales 600 millones de dólares en bonos ordinarios con vencimiento en agosto de 2027, operación que atrajo a inversionistas de EE.UU., Europa, América Latina y Asia.

“La transacción obtuvo órdenes por más de 4.500 millones de dólares o 7,5 veces el monto ofrecido”, indicó el banco en un comunicado.

La información destacó que “más de 300 inversionistas” expresaron su interés “con órdenes provenientes de Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones, Administradores de Portafolio y Bancas Privadas de los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia”.

“Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. lideraron la transacción”, añadió el comunicado.

Según el banco, los bonos fueron colocados según la “Regulación S de la Ley de Mercado de Capitales de Estados Unidos y la Regla 144A de dicha ley”. EFE