Bancomer, la empresa que más gana y más paga impuestos en México

México, 30 May (Notimex).- BBVA Bancomer es la empresa que más gana en el país, al reportar una utilidad de 12 mil millones de pesos al cierre del primer trimestre, pero también es la que más paga impuestos, aseguró el director general de la institución, Eduardo Osuna.

Durante la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer 2017, destacó que al cierre del primer trimestre de 2017, esta entidad financiera tuvo un crecimiento en su cartera de 10.5 por ciento, con un saldo de un billón seis mil millones de pesos, siendo la primera institución que llega a ese monto.

Además mostró un crecimiento en la captación bancaria, también de 10.5 por ciento, con 88 mil millones de pesos de incremento, “lo que quiere decir es que prácticamente la totalidad del crecimiento de la cartera lo estamos fondeando con recursos de los clientes, es un crecimiento muy sano”, dijo.

El directivo agregó que el grupo tuvo un crecimiento muy relevante contra el trimestre del año anterior, con una muy buena calidad de riesgo y de contención del gasto.

“Reportamos números de 11 mil 697 millones de pesos de utilidad durante el primer trimestre acumulados. Esto, como saben, es una cifra completamente histórica para la institución y también, evidentemente, para cualquier empresa en México; somos la empresa que más dinero gana en México”, sostuvo.

Eduardo Osuna señaló no obstante que es “la empresa privada que más impuestos paga en este país, no hay ninguna otra empresa que pague tantos impuestos como Bancomer, y sí somos un activo participante en programas de alto impacto social”, aunque no precisó la cantidad que eroga al fisco.

Refirió que en los últimos 16 años la entidad multiplicó la cartera por 4.1 veces, cuando el mercado lo hizo por 4.6, pero en términos de rentabilidad sobre capital; “nosotros nos movimos de un 5.4 a 22 por ciento de rentabilidad, creciendo 17 puntos porcentuales, el mercado total se ha quedado en cero”, dijo.

En ese sentido, el directivo precisó que en el año 2000 Bancomer tenía una rentabilidad de 10 por ciento y sigue teniendo una rentabilidad de 10 por ciento después de 16 años.

“La utilidad neta de Bancomer al cierre de diciembre de 2016 se ha multiplicado por 24 en estos 16 años; pasamos de mil 600 millones de pesos en el año 2000 a 40 mil 787 millones de pesos al cierre de 2016, cuando el mercado solamente ha multiplicado por seis la totalidad del sistema”, puntualizó.