Bandas de Durango recordaron a los Beatles en emotivo concierto

Bajo el título de “Beatles..Come together”, el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) realizó con éxito el tradicional y esperado tributo a John Lennon y George Harrison con la participación de ocho excelentes bandas y un solista quienes interpretaron grandes temas del Cuarteto de Liverpool.

En Durango desde hace muchos años se ha celebrado homenaje a los Beatles, siempre cerca del 8 de diciembre fecha en que muriera John Lennon en el año de 1980, en esta ocasión fueron las bandas Antena, Nicotina, Difunto cadáver, The juice box, Sarmiento Jam, Allen, Gurú, De cierto Azul y el cantante Arturo Hernández quienes se encargaron del concierto.

Teniendo como escenario el Teatro Ricardo Castro, las bandas interpretaron temas como “Hello Goobye”, “Yesterday”, “Drive my Car”, “Come Together”, “Woman”, “And I love her”, “Old Brown Shoes”, “Cold Turkey”, “All You Need is love” entre otras más que fierondel agado de los fans seguidores de los Beatles presentes.

Como banda los Beatles pasaron por las más diversas transiciones, siendo partícipes e influenciando décadas muy importantes del ajetreado siglo XX, siempre conservando la virtud de enriquecer su quehacer musical con lo que ocurría a su alrededor; pasaron de ser los jóvenes de traje que tocaban Rock n ´Roll a los músicos maduros de un sonido mucho más complejo que habían viajado a la India en busca de respuestas y experiencias tanto musicales como vivenciales.