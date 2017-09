Banderas: espero que, tras 37 años de carrera, mi trabajo haya sido útil

San Sebastián (España), 23 sep (EFE).- El actor, director y productor de cine Antonio Banderas dijo hoy al recoger el Premio Nacional de Cinematografía que espera que “tras 37 años de carrera” su trabajo “le haya sido útil a alguien”.

“A algún actor, a alguien a quien arranqué una sonrisa, útil a quienes se rieron conmigo, y útil a mi tierra”, precisó el actor al recibir el galardón en el marco del 65 Festival de San Sebastián y cuya dotación -30.000 euros (unos 35.000 dólares)- donará a la Escuela Superior de Artes Escénicas de su Málaga natal.

“Mi carrera podrá tener sentido cuando acabe, es decir, cuando me muera”, enfatizó el actor, que precisó que aún le quedan “muchas historias que contar y muchas orejas que cortar”.

Banderas (Málaga, 1960) pronunció un discurso ligero, cargado de humor, que sacó escrito de su bolsillo. Una a una, desgranó las palabras que definen el galardón, deteniéndose en la del medio, “nacional”, la clave de que el premio suene “serio, contundente e institucional”.

“Viví los últimos rescoldos del autoritarismo y los primeros de libertad y sí, sigo creyendo en ese proyecto común, no puedo evitar quererlo”, dijo.

En ese sentido, señaló que uno de los retos de España “es su maravillosa imperfección, y también su maravillosa capacidad de sobreponerse”.

“Considero, valoro y aprecio la nomenclatura que define a este premio como ‘nacional'”, zanjó.

También se refirió al término “cinematografía”, lo que a él le toca “el corazón” y a otros “les toca otras partes menos nobles”.

“No me gusta lo de hablar de mi carrera, yo he hecho de todo, en todos los géneros, porque creo que esa es la misión de un actor, y lo hecho a través de la mirada de directores distintos. El cine -dijo- tiene un alma propia, rebelde, que puede ser usada por todos aquellos que tengan algo que decir”.

Dejó el humor para explicar que los mejores premios son “los inesperados” y recordó cómo el cielo gris de Londres -donde reside- se volvió tan luminoso como el de Málaga cuando le dijeron que sería el premiado, hasta se le quitó el dolor de espalda.

“Los premios son un gran estímulo, intelectual y físico, así que gracias”, agregó.

El director Carlos Saura, que habló de su amigo con muchísimo afecto, aseguró por su parte que “se va a hacer” la deseada película en la que Banderas será Picasso; un proyecto largamente acariciado que, por fin, ve la luz.

Banderas se desplazó desde Sudáfrica, donde estaba trabajando ayer, hasta San Sebastián, para recoger el premio que, tradicionalmente entrega el ministro de Cultura español, Iñigo Méndez de Vigo, durante la celebración de San Sebastián.

Un festival en el que Banderas presentó su primera película, “Laberinto de pasiones” (1982), de Pedro Almodóvar, cineasta con el que también ha rodado “Matador” (1985), “La ley del deseo” (1986), “Mujeres al borde de un ataque de nervios” (1988), “Átame” (1989), “La piel que habito” (2011) y “Los amantes pasajeros” (2013).

Nominado a tres Globos de Oro y a cuatro premios Goya del cine español, el actor se llevó el Goya de Honor en 2015 tras triunfar en todo el mundo con películas como “Philadelphia” (1993), “Interview with the Vampire” (1994), “Evita” (1996) o “The Mask of Zorro” (1998).

Banderas también se ha sentado en la silla de director, con “Crazy in Alabama” (1999) y “El camino de los ingleses” (2006); ha triunfado en Broadway con “Nine” y ahora está centrado en aprender diseño de ropa en Londres, lo que compatibiliza con el cine, aunque en los últimos meses ha rebajado el ritmo tras sufrir un infarto en enero de este año. EFE