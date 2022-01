Bares y fiestas sí están permitidos: Salum

*Autoridades seguirán apelando a la conciencia ciudadana

Por: David Favela

El presidente municipal Jorge Salum confirmó que derivado del cambio de semáforo a color naranja quedan suspendidas las actividades dentro de los antros, no así de bares y restaurantes, señalando que seguirán apelando a la conciencia ciudadana para la cuestión de fiestas y reuniones particulares, puesto que es muy difícil el hacer una prohibición en ese sentido.

“Los eventos masivos desde el semáforo en el que todavía estamos ya estaban suspendidos, es decir, los permisos ya no los estamos dando, mucho menos ante estas circunstancias del cambio de semáforo, mientras que por otro lado ayer el Gobierno del Estado anunció la cancelación de la actividad dentro de los centros nocturnos y antros, por lo que estaremos coordinados con la propia Secretaría de Gobierno para tratar de implementar este tipo de cosas”, manifestó.

Comentó que en lo único que pueden exhortar es a que se tenga responsabilidad por parte del ciudadano, “no se trata de que la autoridad prohíba fiestas, mucho menos en casas particulares, ya se intentó hacer pero es un asunto de los derechos que tienen todas las personas de congregarse en sus casas”.

“Es un asunto de responsabilidad individual, donde es volver a invitar a la gente a evitar este tipo de circunstancias y que no necesariamente sea una prohibición, sino una recomendación el que no se lleven a cabo, llevamos ya prácticamente 2 años con esta circunstancia de la pandemia y todos conocemos casos muy cercanos, entonces lo mejor que podemos hacer es invitar a la responsabilidad ciudadana para que este tipo de actos no se realicen”, relató.

Para finalizar el alcalde señaló que se tendrá limitado el acceso a los lugares públicos dentro de los días de mayor afluencia con el fin de evitar aglomeraciones.

