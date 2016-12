Barra en resistencia pacífica contra magagasolinazo

Por: Denice Ramírez

Integrantes de la Barra de Abogados de Durango manifestaron su inconformidad ante el próximo aumento a la gasolina, por lo que promoverán una resistencia pacífica y se unirán a diferentes grupos como los colegios de profesionistas, además esperan que las personas se sumen pues la situación económica que se prevé es difícil, ya que el gobierno está tomando medidas recaudatorias.

Martín Estrada, presidente de la Barra, apuntó que ante la profunda crisis que enfrenta el país, y particularmente el estado, los abogados hacen un llamado a los diversos grupos de la sociedad civil como obreros, campesinos, profesionistas, empresarios, sindicatos, estudiantes, comerciantes y amas de casa a constituir un frente ante los impuestos que pretenden realizar los tres órdenes de gobierno con fines recaudatorios.

“Inaceptable que se afecte a la economía familiar con ese tipo de incrementos, frente a los incrementos desproporcionados, con propósitos recaudatorios y ante la precaria economía familiar proponemos una resistencia civil contra el gasolinazo”, manifestó.

Señaló que se realizarán diversas medidas y acciones legales, como plantones, marchas, toma de edificios, si no se brinda una solución a lo que se planea, “no podemos dejar que eso pase, no estamos de acuerdo, nos extraña el silencio tanto del Gobierno Estatal y Municipal, no han hecho ningún pronunciamiento”.

El propósito de la resistencia es que los gobiernos analicen la situación y no se afecte a las familias, “rechazamos esas medidas que afectarán al bolsillo, el megagasolinazo pega en muchas cosas, se tomarán acciones legales como el amparo, hicimos un voto para la diferencia, no para la indiferencia”, finalizó Martín Estrada.