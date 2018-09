Baselga dimite como director médico de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Nueva York, 13 sep (EFE).- El doctor español José Baselga dimitió hoy como director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York después de que se conociese que no había divulgado, como es preceptivo, pagos millonarios de la industria que podían poner en cuestión sus artículos de investigación.

Tal como informaron recientemente el diario The New York Times y la plataforma de investigación ProPublica, Baselga no divulgó millones de dólares en pagos de farmacéuticas en los últimos años omitiendo estos lazos financieros en docenas de artículos de investigación publicados en medios prestigiosos como The New England Journal of Medicine y The Lancet.

En su carta de despedida, Baselga pidió disculpas si la situación creada “ha causado incomodidad profesional o personal a cualquiera de mis colegas” del Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

“Me responsabilizo por no hacer las revelaciones apropiadas en revistas científicas y médicas y en reuniones profesionales. Ya actualicé las divulgaciones en publicaciones médicas y continuaré haciéndolo hasta que el registro esté completo”, dijo

Baselga quiso dejar claro que, “si bien pude haber sido inconsistente en la divulgación, los artículos no cuestionan la validez de la investigación y los estudios que se publicaron”.

“Estoy comprometido con la transparencia y la responsabilidad en todos nuestros tratos. Ese es mi objetivo y sé que necesito hacerlo mejor. Sé que ustedes comparten mi compromiso de desarrollar nuevos tratamientos y medicamentos que ayudarán a nuestros pacientes que sufren de cáncer”, añadió Baselga dirigiéndose a sus colegas.

Baselga es una figura destacada en la lucha contra el cáncer, era hasta ahora el director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center y ha tenido funciones asesoras con Roche y Bristol-Myers Squibb, entre otras corporaciones.

Ha participado también en start-ups que prueban terapias contra el cáncer y ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de fármacos que revolucionaron los tratamientos contra el cáncer de mama.

Según la investigación de The New York Times y ProPublica, Baselga no siguió las reglas de divulgación financiera establecidas por la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer cuando era su presidente.

También omitió los pagos que recibió de compañías relacionadas con la investigación del cáncer en sus artículos publicados en la revista del grupo, Cancer Discovery. Al mismo tiempo era uno de los dos editores en jefe de la revista.

Desde 2014, había recibido más de 3 millones de dólares de Roche en honorarios de consultoría y por su participación en una compañía.

Baselga no cuestionó en sus día sus relaciones con al menos una docena de estas compañías y dijo que los lapsus de revelación no fueron intencionados.

Baselga se comprometió a corregir en 17 artículos sus informes de conflicto de intereses, incluidos The New England Journal of Medicine, The Lancet y la publicación que edita, Cancer Discovery. EFE