Becas Benito Juárez, apoyo para las familias duranguenses: Christian Jean

Los estudiantes recibirán en este año $1,680 pesos bimestrales

“El Gobierno de México ha demostrado en los hechos, que está enfocado en poner a los grupos más

vulnerables en el centro de la administración federal. Es por ello que, año con año, los apoyos de los

programas sociales se han ido incrementando, y han ido sumando a más beneficiarios, a fin de

poder ser cada vez más inclusivo. En Durango, las Becas para el Bienestar Benito Juárez, son un

apoyo real para las familias duranguenses”, aseguró el coordinador de los diputados de Morena,

Christian Jean.

Dijo que es fundamental que, en tiempos de pandemia, cuando la situación económica es muy

complicada, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha dejado solas a las

familias del país, y en Durango no es la excepción, pues los apoyos han llegado de forma directa. Es

decir, sin los intermediarios como se acostumbraba en los gobiernos del PRI y del PAN, y que eso

generaba que, en muchas ocasiones, los mismos beneficios no llegaban a los ciudadanos.

“Los gobiernos de Morena le estamos cumpliendo a la sociedad. Estamos generando las

condiciones para un mayor bienestar en las familias. Los duranguenses han podido comprobar que

con gobiernos transparentes y con un manejo responsable de los recursos públicos se pueden

lograr grandes obras y muchos beneficios para la gente”, añadió.

En el Estado de Durango, las Becas Benito Juárez han combatido la deserción escolar. Un problema

añejo que nunca se había atendido y que, al contrario, a todos los alumnos que desertaban, se les

discriminaba con llamarlos “NINIs”, por lo que el Gobierno federal emanado de Morena, ha venido

a darles dignidad y a recuperar su futuro que se encontraba perdido.

Para este 2022, los estudiantes que son beneficiarios de la beca Benito Juárez, recibirán $1,680

pesos bimestrales. Finalmente, el legislador local, pidió a los estudiantes que son beneficiarios,

estar al pendiente de las plataformas digitales oficiales, para poder continuar recibiendo el apoyo

federal, para fortalecer la economía de sus familias y continuar con su preparación económica, pues

“los jóvenes son una pieza fundamental de la Cuarta Transformación que vive nuestro país,

México”.

