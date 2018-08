Benicio Del Toro y Oliver Stone trabajarán juntos en “White Lies”

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ago (EFE).- El actor puertorriqueño Benicio del Toro y el cineasta estadounidense Oliver Stone trabajarán juntos en la película “White Lies”, informó hoy el medio especializado Deadline.

Del Toro y Stone ya coincidieron previamente en el thriller “Savages” (2012)

“White Lies” será un drama familiar acerca de un hombre (Del Toro) que es hijo de una pareja divorciada y que, posteriormente, repite en su propio matrimonio los mismos errores que cometieron sus padres.

Atrapado y sin respuesta a su situación, el personaje de Del Toro emprende un viaje para reencontrarse consigo mismo.

Vencedor del Óscar al mejor actor secundario por “Traffic” (2000), el intérprete puertorriqueño ha estrenado en los últimos meses las cintas “Star Wars: The Last Jedi” (2017), “Avengers: Infinity War” y “Sicario: Day of the Soldado” (ambas de 2018).

Además de “White Lies”, Del Toro tiene previsto participar en el futuro próximo en la serie limitada “Escape at Dannemora”, que dirigirá Ben Stiller; y en el filme “All-Star Weekend, con el que debutará como realizador el actor Jamie Foxx.

Por su parte, Oliver Stone, que está considerado como uno de los cineastas más singulares y polémicos de Hollywood, cuenta con tres Óscar: dos como mejor director, por “Platoon” (1986) y “Born on the Fourth of July” (1989); y uno al mejor guion adaptado, por “Midnight Express” (1978).

Su última película hasta la fecha es “Snowden” (2016), un largometraje que relató la historia del exmiembro de la Agencia de la Seguridad Nacional (NSA) de EE.UU. que reveló los programas de vigilancia masiva de esta institución. EFE