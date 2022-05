Benítez pide citar a secretarios de finanzas y obras públicas

Los diputados locales de Morena, PRI y PAN tuvieron un amplio debate por el adeudo de 200 millones de pesos que tiene el gobierno del estado con los constructores, lo que ha detenido la obra pública en el Estado.

En este sentido, la diputada Sandra Amaya Rosales presentó un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas del Estado, para que realice de manera pronta y oportuna el pago pendiente.

Al hacer uso de la tribuna, señaló que no es solamente la obra inconclusa del puente Francisco Villa, son 50 obras detenidas por ausencia de pago, obras que se supone son para resaltar las acciones del gobernador, pero si no resalta ni el nombre del gobernador en “los más aceptados” menos lo hará su estrategia para pagar a los constructores, sencillamente porque no hay ninguna estrategia.

No estamos hablando de uno o dos pesos, estamos hablado de más de doscientos millones de pesos que el gobierno estatal adeuda a constructores, y ni ganas se ven de querer remediar tan trágica situación, porque de lo contrario el Gobernador ya estaría manteniendo diálogos con los representantes correspondientes, y tratar de llegar a un acuerdo, situación que como siempre, no es así.

Compañeros diputados este tema no tiene nada que ver con campañas, ni partidos, recordemos que es nuestro trabajo alzar la voz por la gente que no puede ser escuchada, es nuestra tarea contribuir con lo que nos toca para hacer de nuestro estado un lugar mejor, demostremos que aún se puede hacer política de la buena de la que hace que unidos nos escuchen.

Intervención diputado Joel Corral Alcantar

El Grupo Parlamentario del PAN votaría a favor siempre y cuando se modifique el punto de acuerdo, por lo que propuso exhortar al gobierno federal caso especificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine recursos extraordinarios ante el hueco que dejo al gobierno del estado al dejar de recibir los recursos del ramo 23, que representaba más de tres mil millones anuales.

El retraso de pagos a proveedores, constructores y maestros, es debido a los recortes presupuestales que ha hecho el gobierno federal.

Intervención diputado Luis Enrique Benítez Ojeda:

Soy un convencido de que estamos a concluir la administración y es necesario poner orden en las finanzas y saber como va entregar a la administración que viene, ¿cuánto es la deuda que se va a dejar al siguiente gobierno?

Es necesario conocer el status de pago a los proveedores que se tiene en el estado y así conocer de qué manera el avance del ejercicio del gasto en la obra pública, para saber cuales se van a concluir y cuantas se van a quedar en proceso.

De esta manera, propuso citar al Secretario de Fianzas y Administración antes que concluya sus funciones y al Secretario de Obras Públicas, para conocer el ejercicio del gasto de la obra pública.

De la misma manera hicieron uso de la tribuna la diputada Paty Jiménez, Cristhian Jean Esparza y Eduardo García Reyes

