Berizzo: “Por la actitud de mis jugadores, me hubiera encantado ganar”

Barcelona, 29 sep (EFE).- El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Eduardo Berizzo, dio por bueno el punto conseguido en el Camp Nou (1-1), si bien “por la actitud” de sus jugadores le hubiera “encantado ganar”.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico argentino elogió a sus jugadores por el nivel mostrado en el campo del vigente campeón de LaLiga Santander, que encadenó el tercer partido sin sumar la victoria.

“Por la actuación de mis jugadores me hubiera encantado ganar. Principalmente, por el esfuerzo que les pidió el partido. La vanidad me viene a decirles que sí que me hubiera gustado ganar el partido, pero no soy necio al decir que puntuar es bueno cuando el Barça nos arrinconó”, explicó.

No obstante, matizó: “Doy por bueno el punto y agradezco el esfuerzo de los futbolistas. Recompensa tanto esfuerzo”. Asimismo, destacó también la solidaridad de Iñaki Williams y Raúl García, a pesar de que no han tenido suerte de cara a portería.

“El trabajo que han hecho hoy Williams y Raúl García nos permitieron defendernos. Ya encontrará el gol, pero que no deje de correr como lo hizo hoy”, zanjó. EFE