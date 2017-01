Berlocq sale con la cabeza puesta en ATP de Buenos Aires, no en Copa Davis

“No se dio el equipo, así que mi cabeza está en el ATP de Buenos Aires”, dijo Berlocq. “Voy ahora a entrenar en polvo de ladrillo para los próximos torneos de Suramérica, Buenos Aires, Río de Janeiro y Sao Paulo. Eso es lo primero que tengo en mi cabeza, luego veré qué sigue en mi carrera”.

Tras ganar por primera vez la Copa Davis, Argentina recibe del 3 al 5 de febrero a Italia en el Parque Sarmiento en Buenos Aires, y el capitán argentino Daniel Orsanic lo tiene complicado tras la resaca de Zagreb, la baja de Juan Martín del Potro para esta eliminatoria, y las dudas de muchos de sus jugadores que han pagado el esfuerzo realizado contra Croacia en la final de 2016.

“Ha sido un partido muy duro, me sorprendió bastante como fue el encuentro, sobre todo el resultado final”, dijo Berlocq sobre su duelo contra Gasquet. “Me imagine un partido mas parejo. No fue un gran día para mi, él me hizo sentir muy incómodo”, añadió.

“Lo que hice muy mal fue el saque, que no lo encontré en ningún momento. En primera ronda fue una de mis armas, y en el entrenamiento funcionó muy bien. Con jugadores como Gasquet necesitas un arma para que el partido se haga más parejo y hoy no pude lograr eso”, prosiguió.

“Tiene muchísimas cosas es uno de los mejores del mundo. Muy pocos le ganan a él y no es nada fácil poder derrotarlo. Es de esos diferentes, que tienen un talento especial que juegan a un nivel más alto y por eso está ahí arriba hace tanto tiempo, muy instalado entre los mejores. Es un conjunto muy grande de virtudes, tanto en lo físico, como en lo tenístico y en lo mental”, finalizó Berlocq. EFE.