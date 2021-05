Berrettini: “Tengo ganas de revancha con Ruud”

Madrid, 7 may (EFE).- El italiano Matteo Berrettini accedió a las semifinales del Masters 1000 Madrid tras vencer en tres sets al chileno Cristian Garin (5-7, 6-3 y 6-0) y se enfrentará “con ánimo de revancha” al noruego Casper Ruud, que hace un año eliminó al transalpino del torneo de Roma.

Berrettini aspira a llegar a su primera final de un Masters 1000. “Casper Ruud es un gran jugador especialmente en arcilla. Ha jugado muy bien, muy sólido en lo que va de temporada. Siempre hicimos partidos difíciles. Jugamos en Roma el año pasado y fue muy complicado. Todavía me duele. Tengo ganas de revancha, no de una mala manera sino de manera deportiva”, puntualizó el jugador romano.

“Ahora solo estoy feliz por mi victoria y el sábado pensaré en Casper. Pero estoy contento de jugar las semifinales contra él”, añadió.

Berrettini, décimo jugador del mundo, ha recuperado el pulso de la competición después de más de mes y medio ausente de las pistas por un lesión abdominal.

“Estoy orgulloso de haber llegado hasta aquí después de mi lesión. No ha sido fácil mentalmente. He trabajado duro con muchos días en los que no me sentía con ánimo para entrenar. Me sentía decepcionado por volver a lesionarme. Después regresé más fuerte a Belgrado y ahora aquí he seguido igual”, explicó el italiano.

Berrettini destaca la tierra batida como su superficie predilecta a pesar de que llegó a ser semifinalista del Abierto de Estados Unidos, que se disputa en dura.

“Crecí sobre arcilla y no me importa la superficie. Roland Garros fue el año pasado un torneo completamente diferente a este. Fue en Otoño y no en primavera y la pelota no botaba igual. Siempre dije que la tierra batida era mi superficie favorita”, concluyó Berrettini que reconoció haber dejado atrás sus problemas físicos”. EFE