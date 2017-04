Bicicleta, un invento que revolucionó la mente y movilidad de las personas

Por Javier González Sánchez. Corresponsal

Puebla, 19 Abr (Notimex).- En la actualidad, la bicicleta es necesaria ante diversos campos de actividad, urbana y de movilidad, así como cambio climático, pero además tiene una responsabilidad frente al orden social, dijo el curador de la Casa Museo de la Bicicleta Antigua y el Objeto en Puebla, Domenikos Ruiz Muñoz.

En entrevista con Notimex con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, dijo que dicho medio de transporte es una acción ecológica, practica, compacta y saludable, lo anterior debido a que quien la maneja es su motor, es parte del aporte de su inventor, cuyo nombre completo es Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn (29 de abril de 1785 -10 de diciembre de 1851).

“La bicicleta cumple 200 años de que fue inventada, uno de los mayores logros en la historia, la cual ha revolucionado y cambiado la mentalidad de las personas, en la actualidad no sólo es aceptada sino necesaria por temas de cambio climático, urbano y movilidad”, dijo.

Domenikos Ruiz mencionó que al hacer un comparativo de dos épocas como son sus inicios y la actualidad, “cuando la bicicleta fue inventada la gente decía que estas eran para gente perezosa y que no le gusta caminar”.

Añadió que, a pesar de ello, “vino a revolucionar todo, muestra de ello es que a pesar de 200 años de historia y de evolución, el concepto es el mismo, en donde es el piloto o tripulante el motor”.

El especialista de la Casa Museo de la Bicicleta Antigua y el Objeto en Puebla, ubicada en la privada Miguel Hidalgo 6-A de la colonia Benito Juárez, en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, mencionó que desde el punto de vista histórico los países se han ido transformando para incluir a la bicicleta en la vía pública.

“Todos han enfrentado ese problema de la educación vial, que no es una cuestión de las autoridades, sino de las personas porque es 50 por ciento un problema de educación”, apuntó.

Resaltó que hoy se implementan las cosas, se están poniendo como son las ciclovías y los pilotos están iniciando, todo lo eso es un gran logro, de ahí que tiene que evolucionar, pero también aprender de los errores.

Ejemplificó que para muestra es la misma bicicleta que inició mal, evolucionó peor y mejoró, pero ahora hay que sensibilizar y respetar los espacios.

“Las bicicletas funcionan como un carro y las personas no lo saben, no lo quieren entender, deben respetar el sentido de las vialidades, no deben ir en la banqueta”, aseveró.

Añadió que los reglamentos ya están desde 1860; en la actualidad las bicicletas deben llevar placa, además de que es considerada un vehículo de transporte y se debe atender a ellos.

Ruiz Muñoz sentenció que todo es una cuestión de educación personal, debido a que pueden convivir peatones, motociclistas, automovilistas, servicio público y ciclistas de forma armónica, para eso se requiere de paciencia, de conocer las leyes y respetarlas.

“Hay que educarse, asi como si hay camino de ciclovía y respetarlo para ser respetado”, apuntó al tiempo de recordar que en México tiene 146 años, luego que oficialmente llegó por primera vez en 1869 de las fábricas de Boston, posteriormente llegaron las de rueda alta en 1872 y en 1891 las convencionales en la época victoriana”.

El especialista de la Casa Museo de la Bicicleta Antigua y el Objeto en Puebla, la cual exhibe 46 piezas de las 163 que conserva y otras en proceso de restauración, consideró lo anterior debido a que muchas de estas participan en distintas actividades en el país.

Con gran pasión y muestra de conocer del tema de la bicicleta y su historia resaltó que Pierre Michaux, un herrero y constructor francés, quien es uno de sus principales desarrolladores, en 1865 fundó la primera fábrica de bicicletas en el mundo y el concepto era hacerlas por medio de fundición y no eran forjadas, tanto el marco, la tijera delantera y trasera, partes del volante, en donde sólo el muelle es templado, aseveró.

Explicó que era fundida para acelerar el proceso de producción en donde sólo se produjeron dos mil 500 piezas en un lapso de tres años.

De las piezas que tiene el museo en Puebla, dijo que es una enseñanza que va de generación en generación, al resaltar que ya son cinco las que han fomentado conservar la historia de este vehículo, pero además de una identidad y conservar el legado al ser parte de ello.