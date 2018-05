Bloguero marroquí busca a 26 estrellas para apoyar candidatura al Mundial

Rabat, 7 may (EFE).- Visitar a 26 estrellas del mundo del fútbol en 26 días y en 26 países distintos: este es el reto que se ha propuesto el bloguero marroquí Saad Abid para apoyar la candidatura de su país a organizar el Mundial de 2026, una iniciativa que ya le ha llevado a reunirse con Samuel Eto’o y con Andrés Iniesta.

Abid ideó el proyecto, denominado ‘Maymkench (“imposible”) 2026’, como respuesta a “la gente que dice que no podemos organizar el Mundial”, y pretende recabar la colaboración de futbolistas de todo el mundo para “dar un nuevo aliento a la candidatura”.

Quiere hacerlo de manera literal, ya que lleva consigo un balón desinflado que representa la “actitud negativa” de los marroquíes, y desea hincharlo con la ayuda de los jugadores que conozca durante su periplo.

Cada una de las estrellas que aparezca en los vídeos de Abid tendrá una doble tarea: ‘soplar’ ante la cámara para rellenar simbólicamente el balón y ‘nominar’ a otros dos futbolistas para que recojan el testigo.

Abid comenzó su viaje en Konya (Turquía), en cuyo equipo local, el Konyaspor, milita actualmente el camerunés Samuel Eto’o, que es uno de los embajadores que tiene en nómina la candidatura marroquí.

A su vez, Eto’o ‘nominó’ a los barcelonistas Andrés Iniesta y Lionel Messi, por lo que el bloguero se desplazó acto seguido a la capital catalana.

Allí grabó, acompañado por el centrocampista manchego, su segundo vídeo, publicado este en la página de Facebook de Abid, en el que Iniesta realiza su correspondiente soplido y propone dos nuevos ‘nominados’: el español David de Gea y el brasileño Ronaldinho.

“Marruecos es un gran país (…) no he tenido la oportunidad de ir muchas veces, pero me gustaría ir y poder conocerlo”, señala Iniesta en la grabación.

El país magrebí se ha postulado por quinta vez como aspirante para albergar un Mundial, y tiene como contrincante la candidatura conjunta integrada por Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión se tomará el próximo 13 de junio, víspera del inicio del Mundial de Rusia, en el Congreso de la FIFA, reunido en Moscú, mediante una votación en la que todas las federaciones nacionales (207 en total, una vez excluidas las candidatas) tendrán derecho a voto. EFE