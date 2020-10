Bloquean maestros la 20 de Noviembre

Este jueves maestros pertenecientes a la CNTE bloquearon la avenida 20 de Noviembre, frente a las oficinas de la SEP, como protesta a los acuerdos de pago de los quinquenios, además de pedir que programas como Escuelas de Tiempo Completo y Carrera Docente no desaparezcan; además exigieron que el abasto de medicina en el ISSSTE sea garantizado, ya que muchos compañeros se han visto afectados al no contar con sus medicamentos.

Una vez más maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidieron alzar la voz y manifestarse en contra de las decisiones que se han tomado en los últimos días referentes al tema.

Partiendo del jardín de San Antonio marcharon hasta las oficinas de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en avenida 20 de Noviembre, lugar en donde realizaron un plantón y efectuaron el cierre de algunas calles.

La secretaria general Irene Morales Carrillo comentó que una de sus demandas es el pago de los quinquenios de forma correcta y no con el acuerdo al que se llegó en días anteriores por parte de los sindicatos, afirmando que esto fue una burla para todos los docentes y no permitirán que se siguiera actuando de la misma forma.

Dijo que la decisión de manifestarse en esta ocasión a las afueras de las oficinas federales y no estatales es para pedirle al secretario Esteban Moctezuma Barragán que no desaparezcan los programas de Escuelas de Tiempo Completo y Carrera Docente, ya que son de gran ayuda para los menores por lo que el programa conlleva y para los docentes por la preparación constante.

Por otro lado, pidió y exigió que se busque la forma de garantizar el abasto suficiente y correcto de medicamentos en el ISSSTE, ya que algunos maestros se han visto afectados en su salud por no contar con estos; “así de fácil está la situación, no tienen ya ni paracetamol cuando antes los médicos no recetaban más que eso y ahora ni eso se puede tener”.

Externó que los docentes no dejarán de manifestarse cuantas veces sea necesario, ya que ellos no están pidiendo ningún favor, solo lo que por ley les corresponde y añadió que alrededor de 600 maestros en todo el estado se están viendo afectados en temas salariales, ya que desde que inició el ciclo escolar no se les ha pagado, por ser quienes cubren solo algunas horas, semanas o meses, por lo que exigieron que a la brevedad se solvente esta situación.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp