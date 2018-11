Bodega Garzón de Uruguay, honrada en ser la mejor del Nuevo Mundo en 2018

Montevideo, 26 nov (EFE).- La reciente premiación que obtuvo la Bodega Garzón de Uruguay como la mejor del Nuevo Mundo durante los premios Wine Star que se celebraron en Estados Unidos es “un logro notable” y “gran honor”, dijo hoy a Efe el director general de la empresa, Christian Wylie.

“Esto en el mundo del vino es como ganarse un Óscar o un ‘Maracanazo’. Ser elegidos la mejor bodega del nuevo mundo de 2018 es un honor difícil de explicar, es una emoción de energía y motivación para todo el equipo”, expresó.

Destacó que este es un premio que “reconoce la calidad” de todos los vinos, el trabajo en el campo, desarrollo, investigación, arquitectura, experiencias de turismo y el trabajo comercial en distintos países de la bodega uruguaya, que se convirtió en la primera de este país en recibir esta condecoración.

En ese sentido, Wylie valoró que Garzón fue nominada con otras bodegas de Argentina, Australia, Chile, China, México, Nueva Zelanda y Sudáfrica en un evento en el que participan unas 10.000 de todo el mundo en diversas categorías.

A su juicio, la bodega fue premiada por la innovación de sus productos, además de que está instalada en un lugar “donde históricamente” no existían viñedos, como lo es la localidad de Garzón, en el departamento de Maldonado (sureste).

“Es un premio a un experimento con un éxito rotundo que ya tiene vinos muy reconocidos en el mundo como los Alvariño y Tannat. Esto nos invita a trabajar con más ganas en el futuro, que solo puede ser espectacular”, aseguró.

De igual forma, señaló que la calidad es el sello distintivo de esta bodega, que tiene dos años de inaugurada, ya que se trata de una inversión de unos 200 millones de dólares.

Explicó que dentro de los 19.050 metros cuadrados de la bodega se producen vinos blancos, rosados, tintos, espumosos y que su ubicación está “muy cerca” del océano atlántico y del balneario de Punta del Este, algo que representa “un atractivo turístico interesante”.

“Lo principal es la calidad, si los vinos no son fáciles de tomar y con muy buena especificidad la gente no volvería más. Lo que nos pasa es que la mayoría de los consumidores vuelven por más y a experimentar”, sentenció.

La iniciativa uruguaya fue nominada en la categoría “Best New World Winery of the Year” en este premio que organiza la revista estadounidense Wine Enthusiast, especializada en el sector vitivinícola.

La bodega Garzón cuenta con una tecnología avanzada, con tres sectores de fermentación y uno de crianza, recipientes de acero inoxidable, piletas de hormigón y cubas troncocónicas de roble.

La empresa cuenta con el asesoramiento directo del enólogo italiano Alberto Antonini y su equipo de especialistas.

Las uvas son cosechadas a mano y se realiza una especial selección de los racimos para garantizar que la fermentación sea de la mayor calidad.

Asimismo, el emprendimiento cuenta con un restaurante a cargo del reconocido chef argentino Francis Mallmann y atrae anualmente a unos 20.000 turistas de distintas partes del mundo. EFE