Bolillo: “Llegamos vírgenes, pero nos vamos orgullosos”

Nizhny Novgorod (Rusia), 24 jun (EFE).- Hernán Darío “Bolillo” Gómez, afirmó este domingo en rueda de prensa, después de perder 6-1 ante Inglaterra, que su equipo llegó “virgen” al Mundial y se marchó orgulloso por haber participado por primera vez en una Copa del Mundo.

El técnico colombiano analizó el paso de Panamá por el Mundial de Rusia. Aunque aún tiene que disputar un partido ante Túnez para cerrar la fase de grupos, pudo ofrecer una valoración de la primera experiencia de su selección en una Copa del Mundo.

“Tenemos que mejorar muchos en todos los aspectos. Incluso en infraestructuras. En muchas cosas que tienen los europeos. Mucha gente va a ver el 6-1 y por dentro digo que vamos a analizar nuestro trabajo. Hay que dar las gracias por no haber perdido el estilo. Hemos mejorado en mantener eso. Vinimos muy vírgenes, muy seismesinos de un parto de nueve meses y hay que celebrar y estar orgullosos por haber estado en el Mundial”, declaró.

“Bolillo” también habló de Inglaterra, a la que alabó por su buen partido. Para el seleccionador panameño, el conjunto británico es un equipo “muy lindo” que podrá llegar lejos en el Mundial.

“Bélgica e Inglaterra tienen variantes en todos los aspectos. Asustan igual con el balón en los pies. No soy capaz de decir quién va a avanzar. A Alemania les vi ayer, qué capacidad. Brasil, siempre. España es un gran rival. Y hay dos equipos, Suiza, tremendo. Croacia, con Modric y Rakitic… hay grandes equipos… es un Mundial con mucho orden táctico, precisión. Lo he disfrutado mucho. Lástima que no sigamos”, comentó.

También se mostró orgulloso de sus jugadores, que después de la primera parte perdieron 5-0 y luego supieron aguantar el tipo en la segunda parte:

“Los penaltis sí fueron. Y luego marcaron un gol espectacular. Es un lindo equipo. Por momentos Inglaterra no descifró la forma de reducir los espacios. Inglaterra anotó a balón parado, pero no elaborando. Un 5-0 era muy tenebroso en el primer tiempo”, explicó.

“Sólo les dije en el descanso que no buscaran el empate y que quedaran 0-0 en el segundo tiempo. Bélgica e Inglaterra, dos rivales de entidad. Panamá, a pesar de ser tan niño en el fútbol, por momentos no les descifran como ganarles. Y generamos alguna ocasión”, afirmó. EFE