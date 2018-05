Bolsas de Latinoamérica capotean la incertidumbre que golpeó a Wall Street

Bogotá, 22 may (EFE).- Las bolsas de Latinoamérica capotearon hoy la incertidumbre que golpeó a Wall Street por cuenta de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China, así como las "condiciones" que impone el presidente estadounidense, Donald Trump, para celebrar una cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Wall Street cerró hoy con pérdidas luego de que el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, restara un 0,72 % y finalizara en 24.834,41 puntos. Además el selectivo S&P 500 bajó un 0,31 % y se ubicó en 2.724,44 unidades, a la vez que el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan importantes firmas tecnológicas, perdió un 0,21 % y cerró en 7.378,46 enteros. Aunque el parqué neoyorquino arrancó en terreno positivo tras el campanazo inicial, al final perdió el rumbo y se vio afectado por las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump sobre China y Corea del Norte. Trump dijo no estar "satisfecho" con las conversaciones que sostuvieron la semana pasada representantes de EE.UU. y China para evitar una inminente guerra comercial entre ambas potencias. El gobernante también dijo que ha impuesto "ciertas condiciones" para la cumbre con Kim Jong-un que de no conseguirse se vería amenazado el encuentro. En el plano regional destacó un estudio difundido hoy en Santiago por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el panorama de las pensiones. El informe concluye que más de la mitad de los adultos mayores de América Latina no recibe una pensión de un sistema contributivo, por lo que se ven forzados a permanecer en el mercado laboral. Este martes se conoció que la actividad económica en Argentina registró en marzo pasado un crecimiento del 1,4 % con respecto al mismo mes de 2017, aunque tuvo un retroceso del 0,1 % en comparación a febrero. Y además que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, constituirá una comisión de asesores nacionales e internacionales a los que pedirá "ayuda" para atender la crítica situación económica del país tras haber sido reelegido por seis años más. La bolsa de Sao Paulo, que ignoró la caída de las acciones de la minera Vale y la petrolera Petrobras, avanzó un 1,13 % y su índice Ibovespa cerró en los 82.738 puntos tras efectuar operaciones por 14.079 millones de reales (unos 3.862 millones de dólares) El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) del corro mexicano ganó un 0,65 % y cerró en 45.600,87 unidades, después de hacer negocios por 15.815 millones de pesos mexicanos (unos 800,3 millones de dólares). La plaza colombiana sumó un 0,54 % en su índice de capitalización (Colcap), que cerró en 1.524,84 enteros al cabo de movimientos por 153.656,16 millones de pesos colombianos (unos 51,2 millones de dólares. El índice limeño sumó un 0,03 % y terminó en 21.121,48 unidades en una sesión en la que se negociaron 82.975.473 soles (equivalentes a 25.258.896 dólares) en 558 operaciones. El mercado de Montevideo se apreció un 0,29 % y se ubicó en los 104,61 puntos con un total de transacciones por 22.242.065 de pesos uruguayos (unos 708.185 dólares). Por el contrario, el índice bonaerense terminó con una caída del 2,03 % y se ubicó en 30.991,35 enteros tras una compraventa por 74,89 millones de pesos argentinos (unos 27,79 millones de dólares). La Bolsa de Comercio de Santiago cedió un 0,30 % en su índice principal, el IPSA, que cerró en 5.651,10 puntos en una jornada con un volumen financiero equivalente a 112.772.369.284 pesos (unos 180,43 millones de dólares). La evolución de las bolsas latinoamericanas fue la siguiente: Mercado Cierre Puntos SAO PAULO +1,13 % 82.738 MÉXICO +0,65 % 45.600,87 BUENOS AIRES -2,03 % 30.991,35 SANTIAGO -0,30 % 5.651,10 COLOMBIA +0,54 % 1.524,84 LIMA +0,03 % 21.121,48 MONTEVIDEO +0,29 % 104,61 EFE