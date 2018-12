Bolsonaro lamenta crimen que costó la vida de 5 personas en iglesia de Brasil

Río de Janeiro, 11 dic (EFE).- El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó hoy el asesinato a tiros de cuatro personas al interior de una iglesia en Brasil por un hombre que se suicidó después de la matanza, crimen que calificó de “bárbaro” y por el que envió un saludo solidario a las familias de las víctimas.

El mensaje de Bolsonaro, que como es usual fue publicado en sus redes sociales, fue divulgado varias horas después de que se hubiera cometido el crimen.

“Estamos siguiendo el escrutinio de las autoridades sobre el crimen bárbaro cometido hoy en la Catedral Metropolitana de Campinas, en Sao Paulo. Nuestros votos de solidaridad a las víctimas de esta tragedia y a los familiares”, publicó el futuro presidente de Brasil en su cuenta en Twitter.

El ataque ocurrió justo al término de la misa de mediodía en la Catedral Metropolitana de Campinas, una importante ciudad al interior del estado brasileño de Sao Paulo, cuando un hombre de 49 años se levantó de uno de los bancos, comenzó a disparar indiscriminadamente contra los fieles y después se suicidó.

Según las autoridades, otras cuatro personas sufrieron heridas de diversa consideración durante el tiroteo, entre ellas, un hombre de 84 años que se encuentra en estado grave.

El primero en lamentar los hechos fue el actual mandatario del país, Michel Temer, quien también difundió un mensaje por las redes sociales.

“Profundamente sacudido por la noticia de ese crimen cometido dentro de la Catedral de Campinas, presento mis condolencias a los familiares de las víctimas y rezo para que los heridos tengan rápida recuperación”, aseguró el mandatario en su cuenta en Twitter.

La Policía brasileña abrió una investigación para esclarecer la motivos que llevaron al autor, identificado como Euler Fernando Grandolpho y de profesión analista de sistemas, a cometer tal crimen, según explicó en rueda de prensa el comisario José Henrique Ventura, encargado del caso.

De acuerdo con la investigación preliminar, el agresor no tenía antecedentes penales y actuó solo. “Era una persona fuera de cualquier sospecha en circunstancias normales”, afirmó Ventura.

El estado de Sao Paulo, el más poblado e industrializado de Brasil, es considerado uno de los más seguros del gigante sudamericano, un país que en promedio registra 60.000 muertes violentas por año.

Según el último Atlas de la Violencia, informe elaborado por el Ipea -instituto vinculado al Gobierno- y por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, el estado de Sao Paulo tuvo en 2016 una tasa de 10,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja de todo Brasil, cuya media fue de 30,3 en la misma proporción.

No obstante, Sao Paulo no está exento de episodios violentos como el vivido este martes o el ocurrido hace casi un año también en Campinas, cuando un hombre irrumpió en una fiesta de fin de año y mató a tiros a once personas, entre ellas su exesposa y su hijo de nueve años, para luego suicidarse. EFE