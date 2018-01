Borges deja presidencia parlamento venezolano con llamada a unidad opositora

Caracas, 5 ene (EFE).- El ahora expresidente del Parlamento de Venezuela, el diputado opositor por Primero Justicia (PJ), Julio Borges, dejó hoy el cargo de máximo responsable del Legislativo con un llamado a la unidad del antichavismo para “salir del caos”.

“Hago un llamado a la unidad, no hay problema, no hay reto ni hay desafío que por difícil que sea que nosotros, juntos y unidos, no podamos superar”, aseguró Borges en su discurso de despedida a los diputados opositores presentes en la primera sesión del año.

“Venezuela va a salir de este caos, va a lograr cruzar y será el país de orgullo de libertad y democracia que merecen nuestros hijos”, agregó poco después de la votación en la que se escogió al integrante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Omar Barboza, como su sucesor al frente del Parlamento para el periodo 2018-2019.

Según el acuerdo de las principales fuerzas de la oposición presentes en el Parlamento, la presidencia del legislativo rota anualmente durante los cinco años que dura un periodo parlamentario en Venezuela.

Borges afirmó que tanto esta nueva directiva, como la del próximo año, demostrará que “el pueblo venezolano es más fuerte que la dictadura y va a vencerla con libertad, justicia y futuro para todos los venezolanos”.

El miembro del partido del dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, recordó al que fue su primer vicepresidente, Freddy Guevara, quien en noviembre pasado ingresó a la embajada de Chile por “inminentes amenazas a su seguridad”, según la sede diplomática.

Pocas semanas después le fue levantada la inmunidad parlamentaria.

Borges también tuvo palabras para otros diputados y líderes sociales enjuiciados o encarcelados y que la oposición califica como “presos políticos”

Para el de nuevo diputado raso el equipo que dejó hoy la presidencia “ha dado una lucha en la cual hemos demostrado que el pueblo venezolano es más fuerte que la opresión”.

La AN “ha logrado ser un espacio de resistencia democrática (…) y sigue y seguirá luchando por una solución democrática constitucional y electoral para Venezuela”, señaló.

Además de la presidencia, en la sesión parlamentaria de hoy se escogieron como primer vicepresidente a Julio César Reyes, de Avanzada Progresista, y como segundo a Alfonso Marquina de Primero Justicia.

Los tres cargos recibieron 102 votos opositores, 5 se abstuvieron y 55 más, representantes del chavismo, se ausentaron. EFE