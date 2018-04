Borracho provoca choque por la Echeverría

La noche del jueves el personal de vialidad atendió un percance en calles de la ciudad, en el que una persona en estado de ebriedad provocó un costoso choque debido a su estado etílico.

El incidente, según lo reporta el departamento de vialidad, ocurrió sobre el bulevar Francisco Zarco y el bulevar De la Juventud, lugar por donde circulaba Antonio, de 40 años, a bordo de su camioneta Ford.

Fue en el mencionado crucero en donde esta persona no realiza el frenado correspondiente de su unidad, provocando impactar por alcance a Martha, de 52 años, quien viajaba en una camioneta Nissan pick up, misma que por fortuna no resultó lesionada.

Debido al segundo estado de ebriedad que se le pudo apreciar al responsable, esta persona fue turnada en la delegación ante las autoridades correspondientes en tanto se realizan las diligencias correspondientes.