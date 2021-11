Borrell dice que quien cree los estándares del siglo XXI tendrá el poder

Bruselas, 17 nov (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este miércoles que quienes impulsen los estándares tecnológicos futuros tendrán el poder en el siglo XXI y confió en que la UE pueda retener esa capacidad en colaboración con Estados Unidos.

“Si ya no sentamos los estándares, no gobernaremos el siglo XXI. Y me temo que en algunos ámbitos estamos perdiendo la capacidad de crear estándares”, señaló Borrell en un coloquio junto a la antigua secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright organizado por el Foro Progresista Mundial.

Según Borrell, ese es el objetivo de haber impulsado junto a Estados Unidos el Consejo de Comercio y Tecnología (CTT, por sus siglas en inglés), cuya sesión inaugural se celebró a finales de septiembre en Pittsburgh (Pensilvania, EE. UU.).

“Por eso este Consejo de Comercio y Tecnología, que es un nombre en clave para hablar de China, el Consejo de Comercio y Tecnología es una manera de hablar de China”, comentó Borrell.

Según dijo, “será muy importante para reforzar nuestra capacidad conjunta para seguir siendo los que crean los estándares en esta gran transformación mundial digital”.

El político español aseguró que en ambas orillas del Atlántico han acordado “proteger mejor a nuestras democracias” teniendo en cuenta que, “sin información, la democracia no tiene sentido”.

Alertó de que “la desinformación se ha convertido en una verdadera pandemia que amenaza nuestras democracias y se vuelve tóxica en muchos de nuestros frentes multilaterales”.

Por su parte, Albright dejó claro que si EE. UU. y Europa trabajan juntos tienen “la capacidad de crear las normas y los estándares para la digitalización”.

“Son asuntos en los que podemos complementarnos y no luchar entre nosotros por ello”, aseguró.

La jefa de la diplomacia estadounidense de 1997 a 2001 con el demócrata Bill Clinton en la Casa Blanca abogó por el multerlateralismo como manera de lidiar con asuntos que requieren de la colaboración internacional, como el cambio climático o la pandemia de coronavirus.

“No creo que el multilateralismo ensombrezca a las naciones”, afirmó.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien intervino en una declaración posterior, insistió en “aprender de las lecciones que nos ha enseñado la pandemia”.

“Las medidas de recuperación requieren objetivos sociales robustos”, recalcó, e insistió en la necesidad de poner fin a la discriminación de cualquier tipo “sin perder de vista” cómo la crisis climática se entrelaza con la desigualdad.

“Las vacunas y medicinas contra la COVID deben considerarse un bien público en el mundo”, concluyó. EFE