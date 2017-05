Bouchard: “Jugadoras con las que no suelo hablar me desearon suerte”

Madrid, 8 may (EFE).- La canadiense Eugenie Bouchard señaló hoy tras su victoria contra la rusa Maria Sharapova en Madrid que jugadoras con las que no suele hablar se le habían acercado en el vestuario antes del partido para desearle suerte, y que después de vencerla seguía pensando lo mismo sobre ella.

“En este partido había una motivación extra. Nunca la había ganado antes y además había otras circunstancias…”, dijo Bouchard. “Estaba inspirada desde el principio porque muchas jugadoras se han acercado a mi en privado deseándome suerte, jugadoras con las que normalmente no hablo. También he recibido mensajes de gente del mundo del tenis que me apoyaban”, añadió.

“Eso demuestra que la mayoría de la gente tiene la misma opinión que yo, aunque temen hablar en público pero lo hacen en privado. He recibido mucho apoyo de ellos, por eso he estado tan inspirada y motivada para jugar”, prosiguió “Genie”.

“Quería ganar por mi y también por ellos”, dijo la canadiense que no dudó al afirmar que era “una de las victorias de los últimos años”, de las que se sentía “más orgullosa”, y que no cambiaba su opinión sobre Sharapova, cuando dijo que no debería ser ayudada en los torneos, ni recibir invitaciones. “Sigo teniendo la misma opinión”, dijo.

“Hoy había mucho en juego. Hemos batallado hasta la muerte, ha sido un duelo muy físico y también mental, y yo me lo he pasado muy bien, aunque mañana estaré muy cansada. Pero estoy orgullosa de haber sido fuerte al final y haber ganado el tercer set”, dijo la canadiense. EFE