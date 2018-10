Boxeadora Amanda Serrano afirma títulos boxeo no le dan para pagar alquiler

San Juan, 5 oct (EFE).- La puertorriqueña Amanda Serrano, seis veces campeona mundial de cinco divisiones del boxeo profesional, dijo hoy que le va a dedicar el “tiempo que sea necesario” a las Artes Marciales Mixtas (MMA, en inglés) para lograr los objetivos que no ha logrado en el boxeo como atleta de tiempo completo.

Pero subrayó también que no se retira del boxeo que le ha dado varios título, dijo, que no le dan para pagar el alquiler de su vivienda.

“Llevo bastante tiempo dedicándole todas mis energías a la MMA. Mi última pelea de boxeo fue básicamente entrenando para mi segundo combate de MMA el 13 de octubre en Arizona, bajo la empresa Combate Américas”, dijo Serrano en un comunicado.

“Mi nueva pasión es pelear en la jaula. En la MMA te tratan bien y hay igualdad. ¿Será eso mucho que pedirle al boxeo?. El boxeo me ha dado el reconocimiento por los méritos que he logrado pero cuando hablamos de exposición y lo económico, es muy frustrante. Yo no puedo pagar la renta con los títulos que he ganado. He sacrificado mi cuerpo para ser campeona mundial de seis categorías de peso”, reiteró.

A eso “le añades, que mi estilo de pelea a la gente le gusta porque es agresivo, puedo boxear muy técnico si tengo que hacerlo, pero parece que no es suficiente”, indicó.

“Uno de mis mayores deseos es que las aspirantes a ser boxeadoras a nivel profesional, cuando lleguen a ese nivel, no tengan que pasar por lo que yo he pasado”, manifestó.

A su vez, indicó que al final del día, “esto no es un retiro del boxeo, siempre y cuando aparezca una pelea que tenga sentido en lo económico. Yo soy una peleadora a tiempo completo y que no se les olvide eso ni por un segundo”.

“Varios medios indicaron que mi retiro en el boxeo era definitivo y lamento decirles que están equivocados. Mi enfoque en estos momentos es la mma, solo que lamentablemente, mi primera pasión que fue el boxeo, ahora ocupa un segundo plano en mis prioridades”, afirmó.

En su segunda pelea en las artes marciales mixtas el viernes se enfrentará a la mexicana Erendira Ordoñez (2-1), en combate pautado a tres asaltos en el peso mosca (125 libras).

Serrano es la primera y única boxeadora profesional que ha sido campeona mundial en cinco divisiones: 118, 122, 126, 130 y 135 libras.

Amanda Serrano y su hermana mayor Cindy, actual campeona mundial OMB de las 126 libras, son las primeras y únicas hermanas campeonas mundiales simultáneamente en la historia del boxeo profesional femenino. EFE