Boxeadora Monserrat Alarcón regresa a México con título mundial

México, 1 May (Notimex).- Con el cinturón que la acredita como monarca de peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la mexicana Monserrat Alarcón, quien derrotó a la japonesa Nana Yoshikawa, regresó a este país.

“Gracias y bendito Dios de que todo salió bien. La preparación fue fuerte y nos dio resultados y ahora ya somos campeona mundial de la OMB”, dijo a su arribo a la capital del país.

Manifestó que fue una pelea en la que ofreció todo desde que comenzó la pelea, muestra de ello fue que desde el primer episodio se hizo sentir.

“En el primer round, como al minuto, si no me equivoco, le prendí un volado de derecha y cayó a la lona y en cuanto se paró me fui sobre ella a atacarla y lo único que hacía era abrazarme. Incluso hubo otras dos caídas en ese mismo round porque me quería abrazar y al pararme se volvía a caer y así termino el primer round”, apuntó.

Recordó que en el cuarto round la volvió a tirar y ya estaba noqueada. “Ya la veía mal. Pero aguantaba muchísimo, por más que le tiraba hasta pujaba para darle los golpes y volados, ella se mantuvo de pie en los demás rounds”.

Señaló que el réferi no quiso afectar a la peleadora nipona luego de un choque de cabezas, ya que eso le impidió mantenerse en la pelea para el séptimo episodio.

“Hubo un choque de cabezas y el réferi no lo quería marcar y me empecé a quejar. Mi herida estaba muy grande pero por lo mismo que ella (Nana Yoshikawa) era la campeona no la quisieron perjudicar, ni bajar un punto, ni nada”, apuntó.

Explicó que para el siguiente round ya no pudo y el médico paró la pelea, entonces la decisión fue tarjetas, “gané todos los rounds; un juez dio un round a ella. Otro de Japón le dio dos y un juez de Filipinas me dio todos”.

Comentó que le pidieron que no me desesperara, ya que iba ganando la pelea y debía mantener la tranquilidad. “Mi corte no sé de cuantos centímetros fue, pero me dieron seis puntadas”.