Brasil de despide de Sochi con Casemiro suspendido y enfermería vacía

Hernán Bahos Ruiz

Sochi (Rusia) 4 jul (EFE).- La selección brasileña cumplió este miércoles el último entrenamiento en Sochi, la ciudad con vista al mar Negro que durante 22 días fue su base de operaciones para los cuatro partidos que ha jugado en el Mundial de Rusia.

Con Kazán como próxima estación en el Mundial de Rusia, la Canarinha cerró un ciclo positivo desde lo futbolístico y alentador para lo que viene pues salvo la baja por sanción del mediocentro Casemiro, tres jugadores afectados por lesiones recibieron el alta médica para quedar a disposición del seleccionador Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’.

En Sochi, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, la Canarinha preparó sus tres compromisos del Grupo E, que lideró con pleno de victorias, cinco goles a favor y apenas uno en contra, así como el partido de octavos de final que ganó a México por 2-0.

Los pupilos de Tite llegaron a su concentración en territorio ruso el 12 de junio y este jueves en la mañana se trasladarán a Kazán, sede del partido por los cuartos de final de el próximo viernes frente a Bélgica.

La selección ganadora de esta eliminatoria directa se trasladará a continuación a San Petersburgo y el puerto final de la vigésima primera edición del Mundial será Moscú.

Los de Tite cumplieron hoy un entrenamiento táctico a puerta cerrada tras una sesión recreativa que fue seguida por la prensa durante quince minutos.

Una vez más Neymar tuvo cerca a su pequeño hijo, Davi Lucca, que recibió atención especial de Tite, mientras en otro sector del campo de entrenamiento el mediocentro Paulinho observó la actividad de sus compañeros en compañía del fisioterapeuta Caio Mello.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha explicado que el jugador del Barcelona cumple un trabajo regenerativo más intenso, debido al desgaste físico que ha sufrido en los cuatro partidos del Mundial ya jugados.

No obstante, no ha sido puesta en duda su presencia en el once titular que enfrentará a los Diablos Rojos, que en la instancia de octavos de final eliminaron a Japón.

La única baja previsible en el equipo de Tite corre por cuenta de Casemiro, que en el compromiso contra México recibió la segunda cartulina amarilla y cumplirá este viernes una sanción automática.

El más probable sustituto del jugador del Real Madrid es Renatinho, quien milita en el Manchester City.

El entrenador también tiene a disposición al delantero Douglas Costa, que comenzó en Mundial como una de las primeras alternativas de ataque junto con Roberto Firmino.

Para diseñar su formación titular, Tite tiene a disposición al lateral derecho Danilo, quien se perdió por una lesión muscular los tres últimos partidos: contra Costa Rica, Serbia y México.

La posición del jugador del Manchester City fue ocupada por Fagner y resta saber si el seleccionador optará por devolverle la plaza al titular o confirmar al defensor del Corinthians.

El lateral zurdo Marcelo abandonó la enfermería a la que llegó por un espasmo en la columna y se presume que Tite lo reintegrará al once pese al correcto desempeño que tuvo Filipe Luis a partir de los 9 minutos del partido contra Serbia que cerró la actividad en la fase de grupos.

El del Atlético de Madrid también jugó todo el encuentro con México en tanto que el madridista estuvo en el banquillo.

La Canarinha se instalará desde el mediodía de mañana, jueves, en Kazán, capital de la República de Tartaristán, y en la tarde hará un breve trabajo para ambientarse a la ciudad, situada a orillas de los ríos Volga y Kazanka.

La más probable alineación de Brasil para el partido contra la selección que orienta el español Roberto Martínez es la siguiente:

Alisson; Fagner o Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo o Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho; Willian, Neymar, Philippe Coutinho; y Gabriel Jesus. EFE