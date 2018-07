Brasil reglamenta la ozonoterapia pero sólo en carácter experimental

Río de Janeiro, 10 jul (EFE).- El Consejo Federal de Medicina (CFM), entidad que regula el ejercicio de la profesión en Brasil, reglamentó hoy la ozonoterapia, un polémico tratamiento por el que los médicos aplican a los pacientes gases oxígeno y ozono por vía intravenosa o intramuscular, pero sólo de forma experimental.

La resolución publicada hoy en el Diario Oficial de la Unión establece que los médicos brasileños pueden ofrecerle esta terapia alternativa a sus pacientes pero sólo para realizar estudios sobre la eficacia del método o su viabilidad.

La decisión, en otras palabras, prohíbe a los consultorios médicos ofrecer comercialmente un tratamiento que comenzaba a popularizarse en el país, por considerar que su eficacia aún no está probada.

La medida se conoce pocos días después de que un popular programa de televisión revelara que numerosos médicos en todo Brasil ofrecen el tratamiento de forma indiscriminada y sin autorización legal y prometen a los pacientes, sin comprobación, curar enfermedades como el cáncer.

Según la resolución publicada este martes, el Consejo Federal de Medicina pasa a considerar a partir de hoy la “ozonoterapia como un procedimiento experimental para la práctica médica” y establece que la terapia sólo podrá ser ofrecida por instituciones debidamente acreditadas, para estudios médicos y siguiendo los protocolos clínicos respectivos.

El organismo recordó en su resolución que los médicos en Brasil, bajo riesgo de sanciones y hasta la pérdida del derecho a ejercer, no pueden ofrecer ni de forma experimental terapias que no estén autorizadas por el Consejo Federal de Medicina o que no cuenten con el consentimiento de los pacientes, que tiene que ser correctamente informados sobre los procedimientos y sus “posibles consecuencias”.

El CFM autorizó el uso experimental de la ozonoterapia luego de analizar, a petición de la Asociación Brasileña de Ozonoterapia, cerca de 26.000 estudios científicos sobre la terapia.

La entidad, sin embargo, consideró que aún son necesarios más estudios para determinar su eficacia y seguridad, así como para establecer criterios sobre dosis necesarias y medios de aplicación.

El Consejo, que se opone a la aprobación en el Congreso de diferentes proyectos de ley que autorizan la ozonoterapia en Brasil, alega que hasta ahora no ha sido comprobada la eficacia de este terapia para ninguna de las enfermedades que sus practicantes dicen curar, que van desde diarrea y hernias de disco hasta hepatitis y cáncer.

La Asociación Brasileña de Ozonoterapia, en un comunicado divulgado este mismo martes, informó de que presentará un recurso ante la Justicia para cuestionar la competencia del Consejo Federal de Medicina para sancionar a los médicos que insistan en ofrecer el tratamiento comercialmente.

Pese a las restricciones y a ser un tratamiento polémico, el Ministerio de Salud incluyó en marzo del año pasado la ozonoterapia entre las terapias alternativas que pueden ser ofrecidas gratuitamente en hospitales y puestos públicos de salud.

La lista de tratamientos alternativos autorizados por el Ministerio incluye 29 terapias de medicina no convencional como hipnosis, aromaterapia y cromoterapia. EFE