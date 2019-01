Brasil saluda que Guaidó esté dispuesto a asumir la Presidencia de Venezuela

Brasilia, 11 ene (EFE).- El Gobierno brasileño saludó hoy que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el opositor Juan Guaidó, esté dispuesto a “asumir constitucionalmente” la Presidencia del país caribeño ante la “ilegitimidad” de la investidura de Nicolás Maduro.



“Brasil continúa comprometido a ayudar al pueblo venezolano a recuperar la libertad y la democracia, y seguirá en coordinación con los demás actores imbuidos en el mismo propósito”, señaló la Cancillería brasileña en un comunicado.



El Ejecutivo brasileño, que asumió el pasado 1 de enero el presidente Jair Bolsonaro, líder ultraderechista que asegura que Venezuela vive en una “dictadura”, reiteró “la importancia del respeto a la integridad, autonomía e independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela”.



Brasil reaccionó así al llamado de hoy de Guaidó en el que pidió el apoyo de los ciudadanos, los militares y la comunidad internacional para asumir el poder del Ejecutivo, el cual, denunció, está “usurpado” por Maduro.



Guaidó juró el pasado 5 de enero como presidente del Parlamento, de mayoría opositora.



El Gobierno brasileño ya calificó este jueves de “ilegítimo” el nuevo mandato de Maduro y reafirmó su “pleno apoyo” al Parlamento, al que, indicó, “le incumbe en este momento la autoridad ejecutiva” en el vecino país.



“Nicolás Maduro no atendió las exhortaciones del Grupo de Lima, formuladas en la Declaración del 4 de enero e inició un nuevo mandato presidencial ilegítimo”, señaló ayer la Cancillería brasileña en una nota oficial.



Maduro obtuvo la reelección en mayo pasado en unos comicios que la oposición y numerosos países de América y Europa consideran “fraudulentos” por la imposibilidad de competir que tuvieron los principales líder de la oposición.



En este sentido, el Grupo de Lima, formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, aprobó la semana pasada, con la única excepción de la delegación mexicana, una declaración en la que anunció que esos países no reconocerán al nuevo Gobierno de Maduro. EFE



