Brilla el limón mexicano en los platillos del mundo

Producción creció 200 por ciento en los últimos años

Por Arturo R. Moreno Rábago

México, 16 Abr (Notimex).- Por su sabor, el limón mexicano combina con un sinnúmero de platillos y bebidas en el mundo, posiciona al país como el segundo productor mundial y busca nuevos mercados como los de Arabia Saudita, Polonia y Ucrania.

Ya sea “Persa” o “Mexicano”, la producción de este fruto que requiere un ambiente cálido y abundante agua, aumentó en la última década “más del 200 por ciento”, resaltó el director General de Fomento a la Agricultura, Santiago Argüello Campos.

Tan sólo en 2015 la cosecha cerró en 2.3 millones de toneladas, pero “lo más importante, aún cuando el mercado interno también ha crecido, hay mucho por producir, por sembrar, y sobre todo una demanda en el exterior”.

El funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) detalló, en entrevista con Notimex, que los estados con mayor producción del fruto son, entre otros, Veracruz y Michoacán.

Estados que al mismo tiempo cuentan con puertos que contribuyen a satisfacer la demanda hacia las costas Este y Oeste del principal cliente: Estados Unidos, con cerca del 90 por ciento de la exportación.

Pero “no solamente dependemos de Estados Unidos”, aseguró por su parte el presidente del Sistema Producto Limón Persa, Cesar Cortés Bello, ya que los productores se han venido preparando desde hace 15 años y cuentan con mercados en Europa y Asia.

Además, en una renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), “Estados Unidos le tiene que pensar muchísimo para decir: no recibo limones persas”, variedad apreciada en el extranjero por no ser tan ácida y con ventajas de exportación, ya que no tiene semilla.

Detalló qué existen más de tres mil comercializadores estadounidenses de limón persa, “que tienen contratos no por un día ni por un mes, sino por años, que son los que perderían más que los mexicanos”, indicó.

El productor señaló que de esta especie de limón, que se puede cortar de 10 a 16 veces en el año, Veracruz tiene casi el 62 por ciento de su producción; y de acuerdo al tamaño del limón se tienen varios calibres.

Además, resaltó Cortés Bello, “el mercado exterior nos pide un producto sano, que lleve en automático una certificación de calidad y de proceso”.

Por ello, tiene que pasar por un lavado con shampoo y luego cae en “una tina de agua que contiene los clorificantes para desinfectar y pasa por un presecado y luego por un encerado, que es una cera orgánica.

Así, dijo, el limón Mexicano es para consumirlo con un tequila y el persa para los rones, daiquiris o limonadas.

El Mexicano es el limón con semilla, donde el mayor consumo es el mercado nacional, indicó por su parte el presidente del Sistema Producto Limón Mexicano, Jaime Bravo Manríquez.

Agregó que Michoacán abastece cerca del 80 por ciento del consumo nacional, “se nos acerca por ahí Colima y un poco Oaxaca”.

Comentó que para continuar abasteciendo el paladar del mexicano que “a todo le ponemos limón”, se están buscando altas densidades de hasta 350 árboles por hectárea; “normalmente los huertos tienen una densidad de 180 a 200, entonces ya en las nuevas plantaciones se está duplicando”.

Otra diferencia del producto, además de la semilla, es que el limón Mexicano tiene un sabor mucho más ácido y, por su tamaño, el Persa tiene un poco más de jugo y cuenta con mayor vida de anaquel, detalló Bravo Manríquez.

No obstante, destacó que “el limón mexicano si se puede exportar, a cualquier parte del mundo, siempre y cuando exista el puente aéreo para que llegue de manera muy rápida al destino, pero no en grandes volúmenes”.

Al respecto, el director General de Fomento a la Agricultura, Santiago Argüello Campos, expresó que se está buscando diversificar los mercados del limón producido en México, hacia Europa del Este y países árabes.

“Vemos como un área de oportunidad y dada la coyuntura actual, el poder acelerar este proceso de diversificación del mercado basado en una demanda real”, en otros países como Arabia Saudita, Ucrania, Austria, Alemania Polonia, subrayó.