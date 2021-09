Brote de covid no fue dentro de escuela: Regidora

La regidora Rosa María Ascencio Orrante manifestó que el regreso a clases ha sido muy mesurado y muy cauteloso, ya que varias instituciones educativas apenas ingresarán a clases durante la próxima semana, aunado a esto manifestó que el brote que se estuvo dando de una escuela no fue adquirido en la misma, sino que ya estaba encubado en el cuerpo de los contagiados.

“Ya se habló de un brote en una escuela, pero si estamos hablando que regresamos la semana pasada, quiere decir que esas personas traían el contagio desde antes y aparte de todo no fue dentro de la institución educativa, ya se hizo lo conducente, no van a ir y se cerrará el grupo durante al menos 15 días para esperar a ver si sale otro brote”, relató.

De la misma manera explicó que cada institución educativa tiene la autonomía de decidir si regresa a clases presenciales o no, o de regresar en la modalidad que más les convenga, ya sea virtual, presencial o híbrida.

Aunado a esto relató que al menos 17 escuelas de los poblados o las periferias decidieron no abrir sus puertas, debido a que las condiciones de las mismas no lo permitían, esto ya que no contaban con lo esencial como lo podría ser el agua o que las instalaciones se encontraban destruidas por tanto tiempo en el que quedaron descuidadas.

Para finalizar, la regidora señaló que las instituciones educativas están haciendo lo propio para que no se susciten contagios dentro de las mismas, con distintas formas en las que los alumnos podrán estar ventilando salones y evitando el contacto entre sí, ya sea con horarios cortados o con modalidades híbridas.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp